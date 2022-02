Crise de Kataguiri afasta Sergio Moro do MBL

A trapalhada do deputado Kim Kataguiri ao dizer que a Alemanha não deveria ter criminalizado os partidos nazistas mina a aliança de Sergio Moro com o Movimento Brasil Livre (MBL) para as eleições de outubro.

Kim personifica o Movimento e será difícil agora o presidenciável colar sua imagem à dele. E Moro não poderá capitalizar o apoio do MBL. Após a repercussão do episódio, o ex-juiz, orientado por conselheiros, tratou de se desvincular da postura do parlamentar ao classificar o nazismo como “abominável”.

Moro participou da filiação, em janeiro, de Kataguiri e outras lideranças do MBL ao Podemos. Dirigentes já avisaram que não querem o deputado no partido.

O PT vai pedir a cassação de Kim no Conselho de Ética. Para o líder Reginaldo Lopes (MG), a atitude do deputado “estimula um movimento perigoso”.