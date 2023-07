CPI das cripto descobriu 4 milhões de lesados e R$ 100 mi em fraudes

A CPI da Câmara dos Deputados para investigar o mercado de criptomoedas descobriu fraudes e números alarmantes no início do trabalho: cerca de 4 milhões de pessoas foram lesadas pelos golpistas no Brasil. Os prejuízos chegam a R$ 100 milhões. O presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro (SDD-RJ), quer aproveitar o acúmulo de informações como base para a lei que deve regulamentar o funcionamento deste mercado marcado pelas fraudes e descrédito. A ideia é criar fundo garantidor das aplicações, melhorar o ambiente de negócios e atrair grandes bancos, marcas conhecidas de credibilidade, e seus fundos bilionários.

Pista livre

Após a cassação do deputado Deltan Dallagnol (Pode-PR), símbolo contra o Governo Lula da Silva, o Podemos quer ampliar o espaço no… Governo. A sigla ocupa cargo de 4º escalão, na diretoria do Geap, plano de saúde dos servidores federais, estaduais, municipais. Com mais de 300 mil filiados e gigantesco orçamento, a instituição pode ser moeda para o Governo utilizar no apoio de 12 deputados e sete senadores.

Baixa e alta

O cenário político não vai tão bem para o presidente Lula da Silva em Macapá (AP). Levantamento da Paraná Pesquisas indica que 50,2% aprovam o Governo Lula III e 44% desaprovam; 28% declararam como “péssima” e 7% como “ruim” a administração do petista. Já o prefeito Antônio Furlan (PODE) lidera com folga a aprovação na capital: 81,4% aprovam a administração e somente 14,9% desaprovam.

Mulherio

O movimento Pacto pela Democracia, que reúne mais de 150 organizações sociais, como o ‘Vote Nelas’ e o ‘Mulheres Negras Decidem’, procura madrinha para apresentar emenda à proposta de anistia às multas e suspensão do fundo eleitoral aos partidos que não apresentaram cota mínima de candidatas mulheres nas últimas eleições, nem destinaram financiamento proporcional às candidaturas femininas. Deputados do PL de Michele Bolsonaro e do PT da primeira-dama Janja Silva apoiam a PEC da anistia.

Super-economia

Um estudo do Centro de Liderança Pública mapeou os impactos dos salários acima do teto constitucional no Brasil. Dados revelam economia de R$ 3,9 bilhões para os cofres públicos, anualmente, caso o projeto de lei que propõe eliminar ‘supersalários’ seja aprovado no Senado. O projeto está há dois anos aguardando votação na casa.

Viva São João!

As festas juninas no Nordeste movimentaram cerca de R$ 6 milhões apenas no setor da mobilidade urbana, aumento de 18% em comparação com 2022. Em Sergipe, o transportes de passageiros por apps cresceu 380% em comparação com ano passado. Na Paraíba o aumento foi de 44%; no Rio Grande do Norte de 57%; e na Bahia 5%. O levantamento é da Gaudium – startup focada nos mercados de mobilidade e logística