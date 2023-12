Corrida pela vaga de Fávaro na Agricultura

A decisão do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) de votar pela derrubada do veto do presidente Lula da Silva ao Marco Temporal indígena incendiou a base governista que almeja o cargo do Ministério da Agricultura (MAPA). Nomes já pipocam na mesa do Barba, no Palácio, para uma eventual mudança em fevereiro. Fávaro é apadrinhado de Blairo Maggi (Progressistas) e Gilberto Kassab. Maggi perderia um indicado, mas o presidente do forte PSD talvez não. A despeito disso, corre por fora o Progressista, claro, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Até o ex-deputado cassado Neri Geller (PP-MT), que recuperou a elegibilidade no TSE, já sonha em ser ministro da Agricultura. Tem fortes padrinhos. Mas falta convencer… uns 10 partidos, o Kassab e o presidente.

R$ 100 bilhões

O Estado do Rio de Janeiro retoma a rota do crescimento. Gerou 120 mil empregos com carteira nos últimos nove meses, abriu 6.222 empresas no período e tem R$ 100 bilhões em investimentos garantidos, públicos e privados. Os dados foram levados pelo secretário de Indústria e Comércio, Vinícius Farah, ao governador Cláudio Castro.

Diplomacia no Rio

O setor hoteleiro e de congressos & seminários no Rio de Janeiro entrou em euforia com série de eventos que começam em fevereiro e culminam em novembro, todos associados ao G20, o encontrão dos chefes de Estados das 20 maiores potências do mundo. Daqui a dois meses será a reunião dos chanceleres destas nações, no Rio, para o início dos preparativos. Só este evento já mobiliza todos os grandes hotéis da cidade.

Sem ideologia

Um movimento articulado por deputados de centro-direita cresce e se espalha por Assembleias Legislativas. Trata-se da criação de frentes parlamentares contra doutrinação ideológica que consideram de esquerda no ensino, nos quais apontam professores com linhas questionáveis de educação. A mais nova é a gaúcha.

A ponte

Julio Cesar Santos, ex-sócio do ex-ministro José Dirceu na JD Consultoria, voltou a fazer lobby pelos restaurantes de Brasília. Foi visto num café no Lago Sul com colegas conversando com funcionários graduados do PT de diferentes Ministérios.

Centenários

O Partido Liberal do Rio Grande do Sul realiza amanhã a filiação de dois centenários fãs de Jair Bolsonaro. Matilde Hebert Gomes, de 106 anos, e o Capitão Elmo Diniz, 102, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, vão assinar suas fichas apadrinhados pelo deputado federal Luciano Zucco (PL-RS), também recém-filiado.