Com fracasso em leilão, Justiça coloca à venda praia deserta em Trancoso

A Justiça Federal em Eunápolis (BA) vai lançar um edital para a venda direta de um grande terreno na paradisíaca e deserta Praia de Itaquena, a 5 km da praia dos Nativos em Trancoso pela orla. O leilão judicial da última terça-feira (4) não teve interessados para o terreno de 60 mil m² avaliado em R$ 270 milhões.

A área é de propriedade das Fazendas Reunidas Itaquena, e foi a leilão por execução fiscal em prol do ICMbio. Agora, o terreno beira-mar será oferecido por R$ 162 milhões, divididos em até 30 parcelas.

A venda direta, ao ser disponibilizada, ficará aberta por 15 dias no site da Leilões Judiciais da Bahia, credenciado pela Justiça Federal. A região super valorizada já é visada por grandes redes hoteleiras e fundos imobiliários para condomínios de luxo.

Clique dos bilhões

O Governo achou o caminho mais rápido de arrecadar bilhões sem entrar na polêmica da volta dos bingos e cassinos, cujo PL está na fila do Senado. Vai avançar a regulamentação dos sites de apostas esportivas, aprovada em lei e sem regras há dois anos.

As gigantes .bet são estrangeiras e não deixam um centavo no Brasil. A Comissão de Finanças realiza audiência pública com especialistas na próxima quarta (12).

Calmaria aparente

Reviravolta no caso da farra dos resorts na (ainda) pequena e bucólica Pirenópolis (GO), terra das cachoeiras. Nas últimas horas de sua atuação pela 2ª Vara de Direito Cível, a juíza Renata Farias Costa Gomes revogou a própria decisão que barrou na Câmara de Vereadores a votação do novo plano diretor, que abre caminho para os empreendimentos.

São pelo menos três, com centenas de lofts em sistema de time share.

Charge por @izanio_charges

Pisa leve

A Polícia Rodoviária Federal soltou ontem a Operação Semana Santa com todo o seu efetivo nas estradas com foco no combate à imprudência do excesso de velocidade de alguns motoristas. É uma das cinco principais causas de acidentes no Brasil, registrados no feriado do ano passado. A operação segue até domingo à noite.

Casa mineira 2

A Cohab Minas explica que desfez a parceria com União para habitação “após estudo realizado sobre a matriz de risco do programa” e que “constatou-se que não se apresentava vantajoso para empresa, podendo gerar ainda mais passivos para Companhia”.

Já os funcionários acusam o Governo Romeu Zema de sucatear a estatal para abrir caminho ao financiamento privado no setor habitacional. A Cohab informou que já regularizou 73 conjuntos habitacionais de 415 construídos pela empresa pública.

Narciso na parede

Quem aluga uma mansão de praia na ilha dos Frades em Vitória (ES) se surpreende com o quadro inusitado na suíte master. É uma grande foto moldurada do dono da casa na cabeceira da cama: O senador Marcos do Val, o proprietário do imóvel.