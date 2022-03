Ciro entra no jogo pela aprovação de cassinos

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-PI), e os evangélicos declararam guerra novamente nos bastidores. O motivo: o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil, já aprovado na Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado. Ciro faz negociação junto aos colegas senadores pela aprovação da proposta. Ele, inclusive, é autor de um projeto (PLS 186/2014) de mesmo teor que tramitou anos atrás no Senado.

Às queixas feitas pelos evangélicos, Bolsonaro reafirma que vetará o texto caso seja aprovado no Senado. Apesar da negociação do chefe da Casa Civil, o projeto enfrenta resistências. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), não esboça interesse em levá-lo adiante.