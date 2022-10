Campanha de Bolsonaro sente baque do efeito Jefferson

O episódio do aloprado e criminoso Roberto Jefferson mudou a pauta das campanhas de Jair Bolsonaro (PL) e Lula da Silva (PT). Os vices Braga Netto e Geraldo Alckmin têm viajado por cidades do interior onde os candidatos não passam. Ontem, Braga Netto passou por municípios da Zona da Mata mineira, e Alckmin tem percorrido o interior paulista. Enquanto isso, Bolsonaro entrou na defensiva para se descolar de Jefferson, a quem agora chama de bandido, e Lula aproveitou o caso para a ofensiva no discurso de rua, associando a imagem do presidente ao ex-deputado que atirou na PF. O baque foi grande no staff presidencial. Os trackings de sexta e sábado mostravam Bolsonaro 500 mil votos à frente de Lula, segundo uma fonte – um número irrisório perto de 136 milhões de eleitores. Ontem um cabisbaixo e preocupado Ciro Nogueira, homem-forte do Governo, desembarcou no aeroporto de Brasília quieto e sozinho.

Termômetro digital

Na reta final da eleição, houve um crescimento de 16% no volume de publicações sobre o pleito eleitoral nas redes sociais, segundo a Nexis Newdesk. O número de publicações negativas entre artigos e reportagens sobre a disputa também apresentou um aumento de 63,7% em uma semana, superando o de publicações positivas, o que não acontecia desde a semana iniciada em 29 de agosto.

É muito stress..

A Justiça Federal do Paraná liberou serviços de quick massage (massagem relaxante nas cadeiras) nas subseções judiciárias do 1º grau de Curitiba, Ponta Grossa, Umuarama, Foz do Iguaçu, Londrina e Telêmaco Borba. As sessões vão de R$ 5 a R$ 19 para alguns minutos de atendimento apenas a servidores.

Gringos no Brasil

Charge por @izanio_charges

O Brasil registrou no mês de setembro cerca de US$ 416 milhões (ou perto de R$ 2,2 bilhões) em gastos de turistas estrangeiros por aqui, segundo dados do Banco Central. Foi o maior índice para o mês desde 2016, ano dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com receitas de US$ 446 milhões. Entre janeiro e setembro deste ano, os gastos acumulados de estrangeiros ultrapassaram a casa dos US$ 3,6 bilhões.

Casas de apostas

Para quem não acredita em pesquisas eleitorais, uma dica para ver a tendência dos índices de intenção de votos é monitorar os dados diários das casas de apostas – porque brasileiro não gosta de perder dinheiro. Lula aparece com mais chances entre os apostadores. Nove sites de apostas preveem pagar até R$ 1,85 para cada real apostado no petista – já para Bolsonaro, com menos chances de vitória, paga-se R$ 2,25 para cada real nele. O quadro apontava empate até sábado, véspera do show de Jefferson.

Pix na conta

Cerca de 51% dos Microempreendedores Individuais (MEI) afirmam que o Pix é o principal meio de pagamento utilizado em suas vendas. Segundo pesquisa realizada pelo Sebrae e o IBGE, de cada 10 MEIs, cinco têm no Pix a principal forma de recebimento; 20% optam pelo cartão de crédito; 15% pelo dinheiro e 5% pelo cartão de débito. Já entre os donos de micro e pequenas empresas as vendas por Pix não são a principal forma de recebimento, mas estão em segundo lugar e representam 28%.