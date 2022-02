Briga no PROS constrange desembargadores do TJDFT

A briga do PTB é matinê perto da disputa pelo controle do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). Num script de acusações mútuas, dois grupos se digladiam pelo controle da legenda dominada por Eurípedes Junior, com bunker em Goiânia. Além das notórias gastanças com dinheiro de fundo partidário – como compra de helicóptero –, Eurípedes vê contra si denúncias de lavagem de dinheiro e ocultação de bens desfilarem no TJDFT. Sua defesa argumenta que são requentadas, e que o MPF mandou arquivar anteriores.

Não bastasse, houve a trapalhada de um advogado que tentou audiência com desembargador, seu ex-professor, em nome do presidente do PROS. Ele causou constrangimento a ponto de ser intimado a se explicar.

Com um processo avançando numa Turma do TJDFT que pode apear o presidente do cargo, o senador Telmário Mota tomou as dores do amigo e solicitou reunião com o desembargador que pediu vista, após voto do relator pela destituição de Eurípedes.