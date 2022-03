Bolsonaro lidera nas redes sociais contra Lula, mas não converte em votos

Se nas recentes pesquisas de intenção de voto o ex-presidente Lula da Silva lidera com folga a corrida eleitoral, nas redes sociais o cenário é diferente. Num rápido comparativo das últimas dez postagens realizadas no Instagram, a página de Jair Bolsonaro apresenta um engajamento bastante superior se comparada à conta do petista na mesma rede social.

Foram 3.754.531 curtidas para Bolsonaro contra 1.098.880 de Lula. Diante da liderança com folga do atual presidente nas redes sociais, o PT reforçou a equipe que administra as contas oficiais do partido e de Lula. Nas eleições presidenciais de 2018, segundo pesquisa do DataSenado, as redes sociais influenciaram o voto de 45% da população.