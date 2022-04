Bolsonaro aposta em Braga Netto como vice e escudo

A possibilidade de mudanças na Lei do Impeachment reforça a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de marchar na disputa à reeleição com um militar de vice. A avaliação no Planalto é de que Braga Netto sustentará o apoio militar à reeleição e atuará como “escudo” para evitar um impeachment no eventual novo mandato de Bolsonaro.

O general deixou o comando da Defesa ontem e está a postos para a missão. Presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), a comissão de juristas – instalada recentemente no Senado para modernizar Lei – tende a propor a alteração do trecho que concentra no presidente da Câmara a decisão de abrir ou não processos contra o presidente da República.

O atual presidente da Câmara, Arthur Lira, e seu antecessor, Rodrigo Maia, fizeram vista grossa aos pedidos de impeachment contra Bolsonaro.