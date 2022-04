Bolsonaro acredita em espólio eleitoral de Moro a seu favor

Coordenadores da pré-candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e ministros apostam em crescimento de dois a três pontos percentuais nas próximas pesquisas eleitorais após a desistência de Sergio Moro. Nas últimas principais sondagens, quando ainda estava na disputa, o ex-juiz da Lava Jato oscilou entre 5% e 7% das intenções de votos.

O que anima o entorno de Bolsonaro é o perfil dos eleitores de Moro: anti-esquerda e conservador. Além da desistência de Moro, outra aposta para o crescimento de Bolsonaro é o pacote de medidas voltadas à população de baixa renda anunciado recentemente pelo Governo.

Sondagem do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada ontem, mostra Lula com 40,1% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 32,7% e segue em tendência de redução da vantagem do petista.