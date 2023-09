Bigonha desponta como favorito para suceder Aras na PGR

A balança está pendendo para o subprocurador Antônio Carlos Bigonha na acirrada disputa pela sucessão do comando da Procuradoria-Geral da República. Conforme registrado pela Coluna, Augusto Aras está limpando as gavetas e se despede do contraditório mandato em cinco dias. O presidente Lula tem ouvido ponderações de caciques históricos do PT sobre o perfil “discreto” e a posição contundente e crítica de Bigonha à Lava Jato. Outras atuações do subprocurador são mencionadas a Lula pelos “lobistas” progressistas, como posicionamento contra o marco temporal para demarcação de terras indígenas e a defesa de vítimas da Ditadura Militar. Mas é pouco provável que o presidente anuncie o novo PGR antes da saída de Aras. A cadeira será esquentada por alguns dias – não muitos – pela subprocuradora-geral da República, Elizeta Maria de Paiva Ramos.

Alvejada

Charge por @izanio_charges

A fabricante de armas de fogo Taurus foi alvejada por dois disparos que podem sangrar as receitas da empresa. O primeiro, em julho, com o decreto 11.615/23 do Governo Lula que restringiu a circulação e acesso a armas no País. O segundo disparo partiu da Justiça: a 27ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP proibiu a empresa de fazer publicidade online de seus produtos.

Pipoca

A bancada bolsonarista na Câmara dos Deputados votou e foi ao cinema. Depois de sessão na terça, 19, deputados compareceram à pré-estreia e ocuparam a primeira fila de um cinema no shopping mais badalado de Brasília. O filme? “Som da Liberdade”, cujo enredo é repleto de teorias conspiratórias.

Mais uma?

Mais uma agência reguladora está sendo gestada pelo Governo. A princípio, se chamará Agência Nacional de Proteção e Fomento à Integridade Esportiva e atuará na fiscalização da manipulação de resultados e eventos em diversas modalidades esportivas. Atualmente, são onze agências “criadas pelo governo para supervisionar e regular setores específicos da economia”.

Rota de colisão

Duas entidades gigantes estão em rota de colisão: Aprosoja – produtores de soja – do Mato Grosso e Abiove – indústria de óleos vegetais. Os produtores do MT reclamam que a moratória aplicada à Amazônia está impedindo a compra e a venda da soja e pedem que, para continuarem a produzir, seja aplicada a mesma legislação que mantém os produtores do Cerrado em atividade.

Alerta

O Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), reforça tendência das últimas semanas sobre ao aumento nos casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) associadas à Covid-19, principalmente nos Estados do Sudeste e do Centro-Oeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Os dados correspondem à Semana Epidemiológica 37 (de 10 a 16 de setembro).