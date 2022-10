Bancada mais conservadora de 2023 ganha força para barrar PL dos Jogos

Com dois gritões da forte bancada evangélica – Damares Alves e Magno Malta – será mais difícil para o lobby dos jogos de azar aprovar a volta dos bingos e cassinos no Senado de 2023. A turma corre para girar a roleta nos corredores para votação até a primeira semana de dezembro. O PL 442/91, que foi aprovado em fevereiro pelo plenário da Câmara dos Deputados, segue na Casa Alta à espera de designação de um relator, em regime de tramitação. Falta pouco para avançar – e a perspectiva de aprovação é grande, nas contas do setor. Em jogo, estão a criação de milhares de empregos, bilhões em impostos para a União e Estados, e mais turismo.

Trio parada dura

Sergio Moro já monta equipe para Brasília em tabelinha com a esposa Rosângela, eleita deputada federal por São Paulo. O agora senador eleito quer investir na parceria com ela pelo mesmo discurso: combate à corrupção. Junta-se ao time o ex-procurador Deltan Dallagnol, eleito também federal. O trio vai esboçar novamente o pacote de leis anticorrupação, que caiu no Congresso. Agora, de dentro, acham que a pauta anda.

Ei, Óh nós aqui!

Nos últimos dois meses, um grande empresário paulista do setor de tecnologia foi obrigado a bloquear contatos, de tantas ligações que recebeu – chegaram a 12 num só dia – de um ex-deputado federal pidão por dinheiro. Nem candidato ele foi, o mais estranho. Outro, que só disputará em 2026, também andou telefonando. O empresário, elegantemente recusou: saiu do Brasil por umas semanas e desligou o aparelho.

Sinais dos tempos

A despeito de termos ou não novo presidente ano que vem, o Congresso vai ferver no debate entre dois nomes eleitos para a Câmara dos Deputados. Ex-ministra do Meio Ambiente e voz no combate ao desmatamento, Marina Silva (Rede) teve menos votos (237.526) que Ricardo Salles (PL) (640.918), outro ex-ocupante da pasta, ligado a madeireiros e garimpeiros. Ambos vão duelar sobre o discurso sobre a Amazônia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas ruas

As mortes por ideologia política expostas na mídia são apenas a ponta do iceberg no qual a sociedade se chocou e pelo qual afunda. Um levantamento da UniRio revelou que os casos de violência política cresceram 335% no Brasil nos últimos três anos. No 1º semestre de 2022 foram identificados 214 registros – e no mesmo período de 2019, ano em que o estudo começou, foram contabilizados 47 casos.

Na praça

As pequenas e médias empresas estão em alta. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Desenvolvimento, até setembro desde ano cerca de R$ 97,8 bilhões foram financiados pelo Programa Emergencial de Acesso a Crédito para as micro e pequenas. Pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foram contratados R$ 91,5 bilhões para firmas de menor porte até o início deste mês.