Assédio eleitoral cresceu 450% desde 2018

A Justiça vai fechar o cerco a empresários que assediam funcionários para votar em seus candidatos a presidente. O monitoramento é constante através de canais de denúncias. A três dias do 2º turno da eleição, o aumento significativo de casos de assédio eleitoral tem sido monitorado em especial pela Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional São Paulo. O número de denúncias registradas pelo Ministério Público do Trabalho supera em cinco vezes o de 2018 e representa um crescimento de cerca de 450%. A maioria dos casos são contra empresários que agem com a “intenção de coagir, pressionar e intimidar empregados a votar em um determinado candidato”, condicionando a manutenção do emprego à vitória do indicado.

É tempo!

Um atento consultor da Coluna fez as contas para mostrar a incoerência do protesto do staff de Jair Bolsonaro sobre as inserções nas rádios. As 154 mil inserções (de 30 segundos cada) a menos, segundo o ministro Fábio Faria, resultariam em 77 mil horas, ou o tempo total de 3.208 dias. Obviamente, mesmo que entrassem simultaneamente nas centenas de rádios do Norte e Nordeste, a conta ainda não fecharia para uma campanha.

Pés na duna

A administração do parque estadual dos lençóis maranhenses decidiu botar um freio, literalmente, na farra de buggies nas dunas. O tráfego ficará proibido e será feito em necessidades especiais para proteção e manejo ambiental. Até a rotineira fiscalização será feita a pé – assim como qualquer visitação de turistas. E estes entrarão somente acompanhados por guias cadastrados e capacitados.

Enquanto isso..

Tragédia pouca é bobagem para um País cheio de problemas sanitários. Enquanto o povo se preocupa com a Covid-19, uma realidade mortífera ronda a sociedade e só piora ano a ano. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que o número de casos de dengue subiu 185% em 2022 em comparação com o ano passado, alcançando a marca de 1,3 milhão de notificações. Este ano, foram registrados 909 óbitos pela doença.

Negócio próprio

O Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian mostra que o Nordeste (55.940) foi a região em que mais empresas foram criadas em julho. Em seguida estão o Sul (61.741), Sudeste (168.993), Centro-Oeste (30.621) e Norte (15.903). A maior parte dos novos negócios pertence aos Estados de São Paulo (99.345), Minas Gerais (34.790) e Rio de Janeiro (27.556).

Turi$mo

O mês de agosto registrou ótima movimentação financeira das atividades ligadas à cadeia do turismo no Brasil, alcançando a cifra de R$ 17,8 bilhões (melhor mês dos últimos seis anos). No acumulado do ano, o valor já chega a R$ 129,1 bilhões movimentados no setor, alta de 33% frente a 2021 (R$ 97,2 bilhões) e de 41% na comparação com 2020 (R$ 91,4 bilhões). Entre os segmentos que mais contribuíram estão os transportes aquaviário (+32%), aéreo (+19,9%) e terrestre (+8,5%). Os dados são da Fecomércio-SP e IBGE.