Alcolumbre despertou ira nos três poderes

No Judiciário, ministros também estão cada dia mais inconformados com a postura irredutível do ex-presidente do Senado

Presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) despertou a ira nos três Poderes, pela demora em agendar a sabatina do ex-AGU André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para o STF. No Judiciário, ministros também estão cada dia mais inconformados com a postura irredutível do ex-presidente do Senado. Fila não anda É que, além de André Mendonça, estão na fila para análise na CCJ os indicados para o Conselho Nacional de Justiça: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Marcio Luiz Coelho de Freitas e Salise Monteiro Sanchotene. E para o Conselho Nacional do Ministério Público, Daniel Carnio Costa.