Alckmin será o gestor do 3° mandato de Lula

O presidente da República será Lula da Silva (PT), em seu 3º mandato, mas quem vai tocar o dia-a-dia do Governo será Geraldo Alckmin (PSB). A “mão na massa” desta vez caberá ao vice, incumbido pelo futuro chefe da nação de segurar a administração da gestão. Tanto será que Lula já elencou Alckmin para comandar a transição de Governo. O petista quer viajar o Brasil em nova caravana, como já fez quando assumiu o 1º mandato em 2003, e trabalhar os programas sociais para erradicar a fome. Vai rodar o mundo, também, para tentar limpar sua biografia após os processos judiciais e levar o discurso de que o Brasil vai atuar forte para preservar o meio ambiente, a despeito do crescimento do agronegócio e da mineração que impulsionam as exportações.

Lula & Camarão

O presidente eleito Lula da Silva (PT) e a futura primeira-dama Rosângela (Janja) estão curtindo uma bela praia deserta no sul da Bahia. O casal chegou de jatinho no aeroporto do condomínio Terravista, em Trancoso, e seguiu de carro até a Ponta do Camarão, praia do vilarejo de Caraíva, distrito de Porto Seguro. Estão hospedados na casa de um político aliado. Há uma breve agenda do casal fora da propriedade para visitar amigos.

Empregos em alta

Em setembro foram criadas mais de 278 mil novas vagas de emprego no Brasil, em especial nas micro e pequenas empresas – responsáveis por 192 mil vagas, segundo análise de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Elas correspondem a 69,2% do total de contratações. No acumulado de 2022, o Brasil supera a marca de 2,1 milhões de empregos gerados.

Mesários

A Justiça Eleitoral tem um desafio para as eleições municipais de 2024. Cartórios eleitorais têm registrado forte demanda para descadastramento de voluntários para mesários. Hoje, o Brasil conta com quase 1,8 milhão de mesários nomeados, que atuaram nas seções eleitorais desde dia 2 de outubro. Desse total, 48% (praticamente metade) apenas são voluntários, o que deixa a perspectiva mais desafiadora.

Turbulência na ilha

A ANAC avisou com antecedência às companhias aéreas que operam no aeroporto de Fernando de Noronha da proibição do pouso de aviões a jato a partir de 12 de outubro, para reforma da pista. GOL e Azul não atentaram para isso a tempo – o que causou a retenção de muitos passageiros no arquipélago. As empresas não têm aviões turbo-hélices para redirecionar de outras rotas sem atrapalhar suas malhas. Centenas ficaram mais dias na ilha, com gastos extras de alimentação e hospedagem caras. Só dias atrás a situação se normalizou com aviões ATRs das empresas na pista. Na Azul, moradores passaram a ter três assentos em cada um dos seis voos diários, como prioridade.

Guinada à direita

Lula da Silva terá um grande desafio junto ao Congresso Nacional a partir de janeiro. O perfil da nova Legislatura, na Câmara dos Deputados e no Senado, embora não dominantemente bolsonarista, é de centro-direita em sua grande maioria. A esquerda elegeu 124 deputados (incluindo a federação encabeçada pelo PT, com 79). Outros 235 são do “centrão” com perfil mais conservador. E o restante (154 deputados) orbita entre o centro e a direita. Dos senadores, dois terços são da centro-direita.