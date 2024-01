“Vidas Passadas” apresenta história sensível sobre amores perdidos

O longa de estreia de Celine Song, foi indicado ao Oscar 2024 nas categorias de Melhor Filme e Roteiro Original

Alguns romances tendem a se tornar clássicos de imediato, esse é o caso do longa de estreia da escritora e diretora coreano-canadense Celine Song, que chega aos cinemas nesta quinta-feira (25). “Vidas Passadas” que foi indicado nas categorias de Melhor Filme e Roteiro Original no Oscar 2024, aborda uma história de encontros não tão breves entre duas pessoas infelizes, ao longo de um período de 24 anos com uma combinação sensível e comovente da Trilogia do Antes, de Richard Linklater e o filme argentino “Medianeras: Buenos Aires da Era do Amor Virtual” (2011).

Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), dois amigos de infância com uma conexão profunda, mas que acabam se separando quando a família de Nora decide sair da Coréia do Sul e se mudar para a cidade de Toronto. Vinte anos depois, os dois amigos se reencontram em Nova York e vivenciam uma semana fatídica enquanto confrontam as noções de destino, amor e as escolhas que compõem uma vida.

Foto: Divulgação/Califórnia Filmes

O longa começa em um bar de Nova York, onde um cliente invisível pergunta: “Quem você acha que eles são um para o outro?” A câmera troca para um plano geral e um trio de clientes aparece – o sul-coreano Hae Sung (Teo Yoo), a migrante coreano-canadense Nora (Greta Lee) e o judeu americano Arthur (John Magaro) – e outra voz aparece e diz “não tem ideia”.

Com esse corte inicial parece que “Vidas Passadas” tem a pretensão de se tornar um romance tradicional, longe disso Celine Song está mais interessada em mostrar como as pessoas mudam ao longo dos anos do que explorar o relacionamento amoroso.



Foto: Divulgação/Califórnia Filmes

Dividido por décadas, desde a infância dos protagonistas, Song consegue com facilidade gerar questionamentos nos espectadores que podem esperar que os personagens de Nora e Sung fiquem juntos, afinal estamos falando de um romance, como não poderiam? Justamente a incursão cinematográfica da cineasta propõe demonstrar como o tempo, as amizades, o trabalho, a cidade que vivemos pode e vai transformar as decisões e isso é algo que não se pode correr, mesmo com uma conexão pessoal que pode transcender vidas.

Song ao lado do diretor de fotografia Shabier Kirchner e sua câmera de 35mm, colidem com harmonia em seu enquadramento perfeito, fica fácil se perder dentro do magnetismo do que está sendo apresentado na tela, os tons, figurinos, paisagens e arquitetura tudo está no lugar menos o “casal”.

Foto: Divulgação/Califórnia Filmes

O trio de protagonistas merece todos os aplausos, Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro fazem um trabalho brilhante sobre conflitos internos.

Conclusão

Vidas Passadas é um filme brilhante para mostrar encontros e o que poderia ter acontecido, mas simplesmente não aconteceu como várias coisas da vida. Fica difícil não lembrar de algum momento com um significado ao assistir essa obra delicada da cineasta Celine Song.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Celine Song;

Elenco: Greta Lee, Teo Yoo, John Magaro; Direção de Fotografia: Shabier Kirchner; Gênero: Drama, Romance;

Duração: 105 minutos;

Distribuição: Califórnia Filmes;

