Dev Patel dirige e estrela thriller de ação audacioso em “Fúria Primitiva”

Com sua impressionante estreia como diretor e roteirista, Dev Patel se consolida tanto como estrela de ação quanto como um competente cineasta de filmes B. Com Jordan Peele como produtor, estreia nesta quinta-feira (23) “Fúria Primitiva”, um thriller sobre vingança ambientado nas ruas de uma Índia contemporânea (em uma cidade fictícia chamada Yatana). Como ator principal da produção, Patel revela habilidades muito bem executadas de artes marciais, kickboxing e o melhor da pancadaria que se espera para o gênero.

Kid/Bobby (Dev Patel) ganha a vida em um brutal clube de luta underground. Noite após noite, sob uma máscara de gorila, Kid é espancado por lutadores mais populares em troca de dinheiro. No entanto, após anos de repressão, sua raiva acumulada explode quando ele encontra uma maneira de se infiltrar na elite sinistra da cidade. Inspirado na lenda hindu de Hanuman, que representa força e coragem, Kid emerge como um símbolo de determinação implacável. À medida que um trauma de sua infância ressurge, suas mãos misteriosamente marcadas tornam-se instrumentos de justiça, desencadeando uma saga explosiva de vingança contra aqueles que tiraram tudo dele.

Foto: Divulgação/Diamond Films

O enredo da trama não é de todo novo: opressão, vingança, linguagem animalesca já foram citados diversas vezes em filmes do gênero. Dev Patel não tenta esconder suas referências como a franquia “John Wick”, mencionada nas primeiras cenas, ou no guarda-roupa com ternos pretos elegantes e justos, adicionando uma certa sofisticação nos cenários de ação. Já nas sequências de ação, Patel se inspira em longas da Indonésia, como “Operação Invasão” (2011), dentro daquela questão do homem comum que se mistura com a intensidade do banho de sangue.

Mas o maior destaque fica para as sequências de luta, com um estilo de filmagem cinética (imagens em movimento), com a câmera como combatente, o espectador é arremessado por cozinhas, banheiros, estacionamentos e becos, a câmera se vira e desvira em cambalhotas no meio de uma violência visceral de tirar o fôlego.

Foto: Divulgação/Diamond Films

A dupla de diretores de arte, Ahmad Zulkarnain, Pawas Sawatchaiyamet, e equipe de efeitos visuais Mark Harmon, Michael Koorey, Ethan Mallard, Nadia Ascione e Liam Barnard são outro ponto que chamam a atenção, o visual sangrento, principalmente na cena da luta no bordel dentro da comunidade, mostram que o filme, em termos de equilíbrio dentro da proposta, está caminhando lado a lado.

Algumas coisas no roteiro deixam a desejar, como as explicações do porquê Kid consegue ser esse herói dos oprimidos, conseguindo até cortar os dedos de alguém com uma bandeja de canapés, ou o fato da apropriação de terras tribais e a remoção de favelas, além do seu acolhimento por parte da comunidade transgênero depois de um ataque. Nada que atrapalhe muito a trama, contudo são pontos que não são aprofundados e acabam sendo mais rasos na produção.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Conclusão

Dev Patel está claramente mais à vontade com o aspecto de ação de sua estreia na direção, além de sua atuação equilibrada, madura e cheia de acertos. “Fúria Primitiva” se torna um dos melhores filmes do gênero, com escolhas assertivas para manter o espectador preso até os últimos minutos.

Confira o trailer: