Estimulação Transcraniana de Corrente Contínua (ETCC) – parte 3

É necessária regulamentação do uso da ETCC na psicologia

Finalizo a série de três ensaios a respeito do uso da ETCC e seus benefícios com uma proposição ao Conselho Federal de Psicologia para que implemente de maneira imediata a regulamentação do uso desta nem tão inovadora técnica por parte de psicólogos com especialização em neuropsicologia, em especial, devido a necessidade de conhecimento mínimo a respeito de neurologia.

Hoje, o que temos de mais próximo é uma nota técnica do Conselho Regional de Alagoas, de março de 2017.

Como se pode observar, para uma melhor segurança, não só do psicólogo, mas em especial seu paciente, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia traria elementos norteadores, como por exemplo:

Especialização em neuropsicologia;

Uso de equipamentos certificados pela Anvisa;

Treinamento mínimo de 30 horas com pelo menos 16 horas de prática presencial acompanhada;

Catalogação da evolução do paciente e dos protocolos utilizados de forma detalhada.

A urgência neste caso é fundamental, para que, mais uma vez, os psicólogos não percam o ‘bonde’ da inovação e sigam debruçados em ideologias ultrapassadas, fazendo com que a cada dia outras pseudo-profissionais, como os coachs, e profissionais de outras áreas, como terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, acupunturistas e enfermeiros ocupem os espaços diariamente deixados pela categoria, seja por falta de regulamentação ou profissionalização.

A ETCC aliada ao processo terapêutico é uma das melhores, senão a melhor ferramenta do psicólogo na atualidade, proporcionando ao paciente e sua família um atendimento de qualidade e responsabilidade, como manda o código de ética e direito da sociedade. Para saber mais, aconselho a leitura do livro: ‘Neuromodulação terapêutica – Princípios e avanços da estimulação cerebral não invasiva em neurologia, reabilitação, psiquiatria e neuropsicologia’, dos autores Felipe Fregni, Paulo Sérgio Boggio

e André Russowsky Brunoni.

Até a próxima!