Afinal, é altivez ou resiliência?

Conceito equivocadamente cobrado aos candidatos de concurso público chamou atenção

Neste último domingo (2), os candidatos que receberam a devolutiva do psicológico do concurso público para a Polícia Penal do Distrito Federal tiveram que demonstrar resiliência. Um dos construtos avaliados foi o de altivez, que, de acordo com a banca avaliadora, era a resistência à frustração. Entretanto, altivez no português significa sentimento de dignidade, brio, nobreza, o que é bem diferente do que foi sugerido pelos avaliadores.

Talvez a palavra resiliência tenha mais sentido, uma vez que, de acordo com a física, se trata da capacidade de um material de absorver energia sem sofrer alterações, ou seja, sem se deformar. Este termo é muito utilizado na psicologia, em especial como demonstração de uma forma de desenvolvimento saldável em ambientes de risco. Yunes (2015) diz que o termo só será aplicado quando realmente existir uma comprovada condição de risco, como por exemplo, o ambiente carcerário.

Já pesquisadores como Cabral & Cyrulnik (2015) entendem por resiliência a capacidade de superação de experiências traumáticas com resultados de sucesso na vida e desempenho das tarefas vitais com resistência ao estresse. No meu entender, o trabalho de um agente penitenciário (ou policial penal) se encaixa neste conceito, já que este profissional é exposto diariamente a um ambiente aversivo e por vezes traumático.

Aversões ou traumas à parte, o fato é que o termo altivez, no meu entender, foi muito mal relacionado com o que se pretendia avaliar. O termo resiliência caberia mais aos propósitos do cargo, uma vez que, para a psicologia, a palavra refere-se a um construto dinâmico, multifacetado e de interação com bases constitucionais e forças ambientais/ecológicas de risco e proteção.

Complexo e dinâmico, o termo “altivez” não me saiu da cabeça até o momento em que escrevi esta coluna. Ainda não consegui entender a ligação proposta pela banca entre os termos altivez e resistência à frustração. Seria resistente o altivo ao ser nobre não se frustrando com o resultado da avaliação, ou seria nobre o candidato que, frustrado com o resultado apresentado, resiste bravamente, na esperança de, com seu recurso, voltar ao certame e assim poder vangloriar-se de ser resiliente e, mesmo pressionado pelo resultado, manter-se em seu estado basal?

Resiliente, altivo ou resistente, o fato é que a interpretação do termo apresentado pela banca difere da utilizada pelo próprio autor do teste em questão. De acordo com o manual do teste utilizado (BFP), altivez refere-se a um fator composto por itens que descrevem pessoas com uma percepção grandiosa sobre sua capacidade e o seu valor. Ainda citando o manual, indivíduos com altos escores nesta escala (como é o caso do certame que exige percentil igual ou maior do que 30) relatam a necessidade de receber atenção das pessoas, a crença de que os demais a sua volta o invejam, bem como apresentam pré-disposição de falar de si.

Diante do exposto, só resta ao candidato ser resiliente, acreditando em sua altivez a fim de ser resistente. Também lhe resta a frustração de ter uma banca que o desbancou por não saber que altivez não é relativo à frustação e sim à sua carência afetiva.