A importância do estudo clínico para a população brasileira

Também chamados de ensaios clínicos, os estudos são uma oportunidade de tratamento sem custo. Site criado pelo Dr. João Paulo Bernardes facilita o acesso à informação

Peço especial paciência de todos que vão ler a coluna desta semana, pois ela é maior que as demais, porém de grande utilidade pública.

Quando o psicólogo romeno Serge Moscovici cunhou a pergunta que seria precursora da teoria das representações sociais “Como o conhecimento cientifico é consumido, transformado e utilizado pelo senso comum?”, aposto que não imaginaria que um dia ela serviria como uma espécie de carro abre-alas para o assunto desta semana na coluna. Vamos a ele:

A importância dos estudos clínicos na vida do cidadão brasileiro

Os estudos clínicos (ou ensaios clínicos, como também são chamados) são um conjunto de procedimentos de investigação e desenvolvimento de medicamentos. São realizados para permitir a coleta de dados de segurança e eficácia — mais especificamente, informações sobre reações e efeitos adversos — para intervenções de saúde como drogas, diagnóstico, dispositivos, protocolos de terapia, entre outras.

Tais ensaios só podem ocorrer após obtenção de informação satisfatória sobre sua qualidade de segurança não-clínica (testes in vitro e ensaios com animais) e aprovação por parte das autoridades de saúde do país no qual o ensaio será realizado. Portanto, somente após uma série de testes é que os procedimentos, sejam eles novos protocolos para cirurgias, novas terapias ou mesmo novos remédios, são aprovados para uma nova série de estudos, mas agora em seres humanos.

Diversos protocolos envolvendo o tratamento do câncer, por exemplo, são realizados no Brasil. Ocorre que a maior parte de nossa população sequer sabe o que é um exame, quem dirá um ensaio clínico. Sorte que contamos com intuições como o Hospital Sírio Libanês e com profissionais como o Dr. João Paulo Giacomini Bernardes, criador e responsável pelo site Estudos Clínicos BR.

Tive a grata satisfação de conhecer o Dr. João Paulo em decorrência de um câncer no rim que sofri. Ao ser diagnosticado, procurei o Hospital Sírio Libanês. O Dr. Gustavo Fernandes me atendeu inicialmente e me encaminhou para o Dr. João Paulo, que, por sua vez — e de forma brilhante, já que o tumor estava a poucos milímetros da veia cava —, realizou a cirurgia com precisão, mantendo meu rim, minha saúde (e por que não dizer também?!) minha vida. Desde a intervenção, o Dr. João Paulo, todo ano, me atende por puro profissionalismo e cuidado com a minha saúde mental, afinal, quem já teve câncer sabe o fantasma que nos ronda.

Este mesmo profissionalismo e cuidado com seus pacientes, acredito, levou o Dr. João Paulo e mais quatro colegas a desenvolverem o site anteriormente apresentado, permitindo ao usuário acesso aos estudos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo.

Neste momento, você, leitor, pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o cuidado que tive ou com a população que sequer pode passar perto de um hospital como o Sírio Libanês. E é exatamente o fato de responder questionamentos como este que tornam o site desenvolvido pelo Dr. João Paulo um trabalho de utilidade pública, me fazendo abrir um espaço na coluna para divulgação deste serviço.

Como descrito no próprio site Estudos Clínicos BR, um estudo clínico é uma oportunidade para pacientes terem acesso a tratamentos e cuidados de saúde avançados e gratuitos, que podem não estar disponíveis de outra forma. Além disso, os ensaios contribuem para a pesquisa médica e ajudam a melhorar os tratamentos para doenças futuras.

Portanto, os estudos clínicos são uma oportunidade de tratamento sem custo? Explico:

Estudos clínicos são pesquisas científicas realizadas com seres humanos para avaliar a segurança e eficácia de novos tratamentos, procedimentos ou medicamentos, como dito no início do texto. Assim, grandes instituições podem oferecer a população tratamentos inovadores, dando acesso a um atendimento de qualidade àqueles que não têm condições financeiras, já que os custos dos tratamentos são geralmente financiados pelos patrocinadores do estudo, que podem ser empresas farmacêuticas, organizações sem fins lucrativos ou órgãos governamentais.

O site do Dr. João Paulo, explica claramente aos pacientes, sejam eles leigos ou mais técnicos, a importância dos estudos clínicos para população e para ciência, ao mesmo tempo em que apresenta de forma bem interativa os diversos e atuais estudos.

Ao acessar o site, temos a seguinte tela:

Clicando em “acessar a plataforma”, chegamos à tela de pesquisa, onde basta digitar a enfermidade a qual se quer ter acesso a estudos clínicos que o site apresenta todos os ensaios que estão sendo realizados na atualidade.

Eu, preocupado com a possibilidade de câncer de próstata, fiz a pesquisa digitando “Câncer de Próstata”, e o sistema imediatamente me devolveu 23 estudos clínicos localizados em 43 cidades do Brasil, fazendo recrutamento para participação neles. O site mostra, inclusive, a localização no mapa, e abre uma caixa de diálogo com o usuário, permitindo que o pesquisador se candidate:

É ou não é algo fantástico?

Viva a ciência! Viva a existência de profissionais como o Dr. João Paulo e seus quatro colegas (que, infelizmente, não sei o nome para citar aqui). Colegas estes que, além de seus afazeres nada simples, ainda buscam tempo para ajudar a sociedade, levando esperança e solidariedade em um momento de extrema angústia e dor.

Até a próxima.

