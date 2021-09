Charcutaria com C maiúsculo na Asa Norte

Se não está habituado com o termo “Charcutaria”, aqui vai um pequeno conselho: trata-se a carne de porco com tanto cuidado que é possível sentir ao provar um delicioso torresmo. Entre as novidades da coluna À Mesa esta semana, um local surpreendeu massivamente (e positivamente) pelo tratamento 100% artesanal a carne suína. Além disso, também encontramos grandes novidades gastronômicas que tem feito sucesso dentro e fora das redes sociais. Confira:



Tratamento VIP. Sr.Porco?

Sua carne é icônica, tem sido a mais comentada e virou hit entre os chefs: a suína. Por isso, Brasília tem se especializado cada vez mais no meio e trazendo delícias cada vez mais incríveis. Duporquim Charcutaria (Asa Norte) tem um tratamento 100% artesanal com as carnes suínas, produzindo torresmos e linguiças recheadas no próprio estabelecimento. E não para por aí! O local também fornece o seu pão artesanal, incluindo foccacia. Além disso, o Duporquim tem o cachorro quente com linguiças deliciosas (foto). Vale o paladar!

Foto – Acervo pessoal



Outras novidades da Coluna À Mesa

Com conceito e zelo



Com exclusividade, a coluna À Mesa foi convidada para conhecer o processo de preparo do café especial Cobogó Amarelo, do Café do Sítio. Passando por todas as etapas (torrefação do grãos, cupping e harmonização), dizemos com tranquilidade que o Café do Sítio atingiu um patamar ainda maior de qualidade e sofisticação. Com aroma frutado e cítrico, os amantes de cafés especiais precisam conhecer essa proeza chamada Cobogó Amarelo. Saiba mais pelo instagram: @speciale_espresso.

Foto – Acervo pessoal

Falando em Café…

Se o assunto é cafeína, tem novidade na cidade! Para quem já conhece o 002Café (CLS 402 Bloco A Loja 15) vale a revisita pois o estabelecimento tem grandes novidades no seu menu. Com inspirações no Mediterrâneo, o chef Mateus Abdalla optou por sabores refrescantes. Entre as novidades, está o curioso Toast de Babaganoush (foto).

Foto – Guto Martins

Uma parceria de sucesso

O tradicional Miau que Mia (304 Bloco D – Asa Sul) se uniu ao Love Brasa para uma combinação perfeita. E com ela, todos os sabores espetaculares do Love Brasa aliados ao conforto e tradição do Miau Que Mia. São quase 19 cortes especiais à disposição para os visitantes (foto).

