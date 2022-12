YouTuber Eldo Gomes promove reality show em seu canal

Durante 24h, confinados em uma fazendinha, sete influencers e um participante extra pariciparam de games, lives, jogos e brincadeiras dos anos 90. Tudo sobe o comando do apresentador Eldo Gomes e de sua parceira Eleni Costa.

Influencers de Brasília fizeram um game com a hashtag #NaFazendinhaComEldo. Vários influenciadores digitais de Brasília juntos em uma fazendinha fazendo uma série de jogos e dinâmicas 24 horas por dia. É quase um reality show, mas consideramos um #GameShow.

São sete criadores em fazendinha em Brasilia com o intuito de gerar entretenimento, dialogar sobre redes sociais, inspirar novos criadores e abrir o diálogo do conteúdo autoral.

O Youtuber Eldo Gomes e a empresária de calçados Eleni costa recebem várias atrações, jogos, competições, brincadeiras e atividades que remetem ao universo geek/creator.

Eldo Gomes é jornalista especializado em entretenimento. Em Brasília, sempre cria projetos e quadros exclusivos em seu canal do YouTube, no TikTok e também para o Reels/do Instagram. Com mais de 10 anos de jornalismo, sempre abre oportunidades para novos creadores.

Assista o GameShow na íntegra: