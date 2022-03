Victor Galvão, o fotógrafo brasileiro especializado em ‘ensaio boudoir’ que está arrasando na Itália

O fotógrafo e influenciador goiano, Victor Galvão, está dando o que falar dentro e fora da internet. Especializado em ensaios ‘boudoir’, o brasileiro é o queridinho entre as modelos europeias para fazer seus cliques.

Foi aos 18 anos que ele descobriu a paixão pela fotografia e nunca mais parou de tirar fotos. Fazendo cliques das colegas de faculdade do seu marido, Victor, mergulhou de cabeça no mundo da fotografia de moda e nunca mais saiu.

Mora no Ceará e hoje está na Itália dando o que falar. Ele se especializou em ensaios ‘boudoir’, aquelas salinhas de luxo onde as mulheres da realeza costumam trocar de roupa. Quando notou que tinha talento para o negócio, mergulhou de cabeça e começou a investir tempo e dinheiro nisso. Fez cursos e workshops, melhorando sua performance a cada ano. Hoje é um dos melhores do seu ramo.

“Sempre que me perguntam sobre inspiração, eu só penso em uma determinada força e fonte, Deus! Pois ele me deu tudo para observar!”, diz o fotógrafo.

Hoje Victor é uma referência internacional nos ensaios de moda, principalmente os boudoir. Tem o incentivo do companheiro, que o apoia em tudo e de seus milhares de fãs espalhados por todos os cantos do mundo.