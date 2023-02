Timbalada anuncia data da ressaca de Carnaval

Tradicional e último ensaio marca o fim da temporada de verão da banda

Depois de uma temporada marcada por ingressos esgotados e casa lotada em todas as edições, a banda Timbalada, liderada por Denny Denan e Buja Ferreira, acaba de anunciar a data da última edição de seu tradicional ensaio de verão no Candyall Guetho Square.

Com uma agenda lotada durante o Carnaval, o grupo percussivo, que irá se apresentar em trios, camarotes, no interior do estado e fora da Bahia, divulgou a data da tradicional “Ressaca da Timbalada”, que acontecerá no berço da banda e marcará o fim de uma temporada de sucesso e receberá Denny e Buja no dia 26 de fevereiro, primeiro domingo após o fim dos festejos carnavalescos.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br .

Serviço

Ressaca da Timbalada

Onde: Candyall Guetho Square

Quando: 26 de fevereiro, a partir das 16h30

Atração: Timbalada

Informações: @ssaproducoes @timbaladaoficial

