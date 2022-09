Stylist Anna Boogie lista tendências do Paris Fashion Week

A semana de moda de Londres aconteceu de 16 a 20 de setembro

Foi realizado, na última semana, um dos maiores desfiles de moda, o Paris Fashion Week, contando com desfiles oficiais de diversas marcas. A stylist Anna Boogie selecionou quatro tendências que foram um grande sucesso do evento.

“A melhor parte de qualquer semana de moda é o street style, que acontece sempre à céu aberto antes de começar os desfiles. Na London Fashion Week não foi diferente,” afirma Anna.

O street style nada mais é que looks cheios de personalidades, as famosas moda de rua. Essa moda transmite personalidades, culturas e locais de forma subjetiva. Trata-se de um estilo versátil, atual e atemporal, sem seguir uma linha da atualidade da moda.

Confira as tendências lançadas por Anna:

Macacão é uma ótima aposta, deixa o look cool e moderno. A jaqueta bomber verde-oliva e o coturno deram o match perfeito.

As botas cowboy são a sensação do momento. Com a saia plissada midi, então, deixa o look super elegante.

Os ternos coloridos num mood mais divertido e alegre, com um cropped branco por baixo. Um look charmoso e nada óbvio.

Aposto muito em peças que se transformam. Esse casaco que tem vários zípers, pode tirar as mangas e virar outras peças. É a cara da moda de hoje e deixa o look com muita personalidade.

Calças coloridas são super desejo! É um dos hits do momento, com um cropped mais básico como esse branco, deixa o look super fashionista.