“Senta Lá Cláudia” vai dar R$ 10 mil para quem ficar mais tempo sentado

Serão selecionadas 10 moradores do DF. Saiba como participar

Com o intuito de inovar o ramo do entretenimento em Brasília, o jornalista Bruninho Afonso vai promover uma competição inusitada na capital federal, em março. No âmbito da chegada do BBB 23, onde as provas de resistência são o ponto alto do reality, o colunista do Jornal de Brasília idealizador do projeto criou o concurso “Senta Lá Cláudia”, que irá premiar o candidato que permanecer sentado por mais tempo em uma cadeira. O valor do prêmio é de R$ 10 mil.

Serão selecionadas 10 pessoas que precisam ser moradoras do Distrito Federal. Para conseguir conquistar o prêmio, os participantes não poderão fazer necessidades fisiológicas e nem ingerir bebidas ou alimentos durante o concurso.

Os interessados em participar deverão se inscrever no Instagram oficial da competição @claudiareal.