Réveillon Santé confirma edição com Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Pabllo Vittar

Daniela Mercury fará a virada. Festa acontece em Natal-RN



O Grupo Santé anunciou, nesta quinta-feira (21), a edição de 2022/23 do Réveillon Santé. A festa, que ocorre em Natal-RN, contará com alguns dos principais nomes do axé e do pop brasileiro.

Serão seis dias de festa, de 27 de dezembro de 2022 a 1º de janeiro de 2023, no Aram Imirá Plaza Hotel. Nomes como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Alinne Rosa e Luísa Sonza estão confirmados como atrações, com o show de Daniela Mercury marcando a noite da virada.

O sucesso da edição na virada de 2021 para 2022 garantiu, desta vez, uma estrutura ainda melhor e uma grade ainda mais diversa e especial, com novos nomes como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Ludmilla e Duda Beat. Este ano, a programação será alternada entre dois palcos a cada dia, com shows acontecendo ou na Arena ou na Prainha, com pés na areia.

Os pacotes e ingressos avulsos já estão à venda no www.reveillonsantenatal.com.

Grade Santé 2023:

27/12 – Ivete Sangalo

28/12 – Pabllo Vittar

29/12 – Claudia Leitte e Alinne Rosa

30/12 – Gloria Groove e Duda Beat

31/12 – Daniela Mercury e atração a confirmar

01/01 – Luísa Sonza e É O Tchan