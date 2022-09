Réveillon Praia do Forte terá Bell Marques e Léo Santana

A chegada de 2023 será celebrada em grande estilo, à beira do mar, com superestrutura e serviço all inclusive premium

O Réveillon Praia Forte promete surpreender mais uma vez baianos e turistas com uma experiência única e inesquecível na chegada de 2023. Serão cinco dias intensos de muita festa, animação, luxo e sofisticação, com destaque para o dia 31, onde vamos comemorar de forma intensa e surpreendente a chegada de 2023 regada a um all inclusive com buffet especial e bebidas premium, além de shows de três grandes atrações.

Bell Marques, Léo Santana e Timbalada prometem levar muita música e energias positivas para a chegada do ano novo, proporcionado uma experiência inesquecível aliada à atmosfera única que só a Praia do Forte tem.

SERVIÇO

Réveillon Praia do Forte

Data: 27 a 31 de dezembro de 2022

Ingressos: Pacote 5 dias | Ingressos individuais | Mesa all inclusive premium | Individual all inclusive premium

Vendas: https://linktr.ee/reveillonpraiadoforte

Informações: @reveillonpraiadoforte

Confira a grade de atrações:

27 de dezembro:

Pedro Sampaio

Mari Fernandes

Tarcísio do Acordeon



28 de dezembro:

João Gomes

Menos e mais

Tuca Fernandes



29 de dezembro

Gusttavo lima

DubDogz

Thiago Brava



30 de dezembro

Wesley safadao

Durval lelys



31 de dezembro

Bell Marques

Léo Santana

Timbalada