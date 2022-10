Próximo churrasquinho do Menos É Mais será em Portugal

Grupo encerrou, neste fim de semana, a série de cinco shows na Europa. Em Lisboa, os ingressos se esgotaram

O momento é deles! Durante a primeira passagem na Europa, o grupo Menos é Mais registrou cinco shows lotados em cinco países diferentes (Espanha, Inglaterra, Irlanda, Suíça e Portugal). A última apresentação foi realizada na noite de domingo (02), em Lisboa, no Campo Pequeno, onde cinco mil pessoas ovacionaram os artistas, que se emocionaram e fizeram um espetáculo à parte. A emoção foi tanta que os integrantes anunciaram que a gravação do próximo ‘Churrasquinho’ será na capital portuguesa!

“Ontem foi um dia histórico na nossa história. Fizemos um show para cinco mil pessoas, em outro continente, encerrando nossa primeira turnê pela Europa. Foi indescritível tudo o que vivemos. Difícil até colocar em palavras” diz Jorge Farias, integrante e fundador. “Foi muito mais do que realização de sonho. Foi a certeza de que estamos no caminho certo! Essa turnê já marcou as nossas vidas, e estamos ansiosos para a gravação do nosso próximo Churrasquinho em terras portuguesas”, complementa Goes, co-fundador do grupo. “Quem vem com a gente?”, convida.

Em grande momento da carreira, os pagodeiros lançaram na sexta-feira (30) o último single do EP ‘Spoiler’, que prepara o público para o gran finale em novembro: a gravação do novo DVD. A canção “Foi Bom Mas Foi Ontem” é uma parceria com o cantor João Gomes e teve seu videoclipe gravado no aeroporto de Brasília.

Na próxima quarta-feira (5), começam a ser vendidos os ingressos para a gravação do projeto que promete ser o maior da carreira do grupo. O DVD será gravado no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, no dia 02 de novembro, e contará com grandes participações especiais.

O novo álbum vem para consolidar todo o sucesso que o grupo alcançou em tão pouco tempo e, além de músicas inéditas, traz as faixas do EP “Spoiler” e algumas regravações. O clássico bloco “Melhor eu ir”, do Churrasquinho Menos é Mais – que hoje é o vídeo de pagode mais visto do mundo com quase 700 milhões de views no YouTube – estará no repertório e receberá uma nova roupagem.