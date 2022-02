Pablo lança “Borboleta” nesta sexta

Em uma sequência de singles, Pablo lança mais uma faixa inédita na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro. A música em questão faz parte do álbum “Eu não te Superei” e traz uma mistura de arrocha com o trap com versos rimados e idealizados com parceria de Mikael Lucas, famoso pela composição de grandes hits, inclusive de “Borboleta”, o artista chega de forma diferencial unindo voz a Pablo nas partes rimadas. A canção ganha também um videoclipe que foi gravado em São Paulo.

“Borboleta” é uma canção gostosa, de letra fácil e ritmada. Quando escutei pela primeira vez, pensei na hora em gravar. Tenho certeza, que, todo mundo vai se identificar: “Eu quis te deixar livre borboleta/ Só Deus sabe o quanto eu cuidei desse jardim. Cê vai voar pra longe, mas certeza quando bater saudade vai voltar para mim”, completa Pablo.

Para 2022, o criador do arrocha, promete muitas surpresas e mais uma série de lançamentos com clipes. “O público e meus fãs podem ficar de olho que vem muitas novidades. Estou preparando um repertório para se apaixonar mesmo”, finaliza.