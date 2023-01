Pabllo Vittar anuncia o álbum “Noitada”

Cantora é a primeira brasileira a oferecer o pré-save do lançamento globalmente

A cantora Pabllo Vittar se uniu ao Spotify para anunciar o lançamento de seu novo álbum, “Noitada”, marcado para o dia 8 de fevereiro às 21h00. A partir de hoje, os usuários do mundo todo podem fazer o pre-save de “Noitada” no Spotify por meio da Pre-release Page Experience, uma funcionalidade do Spotify disponível pela primeira vez no Brasil exclusivamente para este lançamento.

Esta página oficial exclusiva é o hub central no Spotify para todas as novidades acerca do lançamento de “Noitada”, incluindo conteúdos exclusivos em vídeo, prévia da lista de músicas e contagem regressiva. “Estar ao lado do Spotify em mais uma ação, e num projeto tão especial e exclusivo como este é demais. Extremamente feliz e ansiosa para o lançamento do PV5, e poder mostrar um gostinho do que vem por aí por meio desta nova ferramenta vai ser muito massa”, disse Pabllo.

Anterior à Pabllo Vittar, a Pre-release Page Experience do Spotify foi utilizada somente para os lançamentos recentes de Taylor Swift, Florence + The Machine eSam Smith. A funcionalidade está disponível apenas pela versão mobile do aplicativo do Spotify. “O Spotify sempre desenvolve novas ferramentas e recursos a fim de abrir mais possibilidades de expressão para os artistas e suas obras e oferecer a melhor experiência para os fãs. Estamos muito felizes em trazer esta ferramenta pela primeira vez para o Brasil e, principalmente, em parceria com uma artista tão incrível quanto a Pabllo Vittar”, diz Carolina Alzuguir, líder de parcerias com artistas e gravadoras do Spotify no Brasil.

“Pabllo Vittar sempre foi uma artista inovadora e de muita representação, tê-la estreando a ferramenta de Pré-Release do Spotify no Brasil apenas reforça o seu vanguardismo e talento presentes em toda a sua carreira”, comenta Cristiane Simões, VP de marketing da Sony Music Brasil. “A união entre o Spotify e Pabllo Vittar para este lançamento só reforça o quanto nosso time está empenhado em inovar e trazer cases diferentes para o mercado da música. Esta ação foi um exemplo de trabalho em equipe, realizado pelos times da Sony Music, do Spotify e da Pabllo. Estamos muito felizes por ter uma artista como a Pabllo no cast, que sempre aposta nas novidades que os parceiros trazem!”, completa Maria Clara Guimarães, diretora de estratégias digitais da Sony Music Brasil.

Pabllo anunciou o lançamento do seu quinto álbum de estúdio, “Noitada”, que chegará nas plataformas digitais no dia 08 de fevereiro às 21h. Dentre as músicas já lançadas do álbum estão: DESCONTROLADA feat MC Carol e AMEIANOITEfeat Gloria Groove que são um enorme sucesso entre os fãs e superam mais de 40M de streams somados.

Confira a tracklist de “Noitada”:

1 – Noitada INTRO

2 – AMEIANOITE (Feat Gloria Groove)

3 – Descontrolada (Feat MC Carol)

4 – Calma Amiga INTERLUDE (Feat Anitta & DJ Ramemes)

5 – Balinha de Coração (Feat Anitta)

6 – Derretida

7 – Cadeado

8 – Penetra (Feat O Kannalha)

9 – Apetitosa (Feat Tchelinho & DJ Tonias)

10 – Culpa do Cupido

11 – After