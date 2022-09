Os Barões da Pisadinha lançam o terceiro volume do projeto “Resenha Preferida”

O destaque é a canção inédita “Se Não For Tua Boquinha”

Os Barões da Pisadinha lançaram, na última sexta-feira (23), o terceiro volume do projeto “Resenha Preferida”. Composto por três canções inéditas, o Volume 3 tem como destaque a divertida “Se Não For Tua Boquinha”, nova música de trabalho d´Os Barões.

“Estamos muito animados pra lançar o terceiro EP do nosso projeto ´Resenha Preferida´. A música ´Se Não For Tua Boquinha´ é bem animada e tem o refrão que gruda na cabeça! Esperamos que os nossos fãs gostem desse pipoco”, antecipam Rodrigo Barão e Felipe Barão.

Dançante, a nova faixa de trabalho do grupo aposta na relação entre duas pessoas que não querem se envolver, mas não conseguem superar a boca um do outro. A canção destaca os toques da guitarra, desenhando uma sonoridade envolvente, experimentada pelo grupo no novo projeto. “Se não é você, não vai ser ninguém, se não for tua boquinha, eu prefiro ficar sem, neném”, diz o refrão chiclete. A composição é de Romim Mata, Walber Cassio, Thallyson Lima e Tinho WT. As inéditas “Tik Tok” e “Coração Vagabundo” completam o EP.

Trazendo mais uma leva de sucessos, o projeto “Resenha Preferida” contará com 12 faixas no total. O grupo já apresentou dois EPs, cada um com três canções, com destaque para “Me Tira do Piseiro”, que já acumula mais de 10 milhões de plays de áudio e vídeo, e “Love Terremoto”, esta última, em parceria

com o fenômeno feminino do forró Mari Fernandez, que tem mais de 10.5 milhões de execuções. Cantando histórias de fácil identificação, que se aproximam do público, o grupo tem tudo para trazer novos hits em mais um grande projeto.

Rodrigo Barão e Felipe Barão conquistaram novos horizontes com o DVD anterior, “Da Roça Pra Cidade”, que tem certificado platina tripla e contou com as participações de Jorge, da dupla com Mateus, Wesley Safadão e Maiara e Maraísa. Ao todo, o projeto acumula mais de 1.3 bilhão de execuções e dele saíram grandes sucessos, como: “Esquema Preferido” (diamante duplo), que conta com mais de 446 milhões de plays de áudio e vídeo; a parceria com Jorge, da dupla com Mateus, “Quero Ver É Me Esquecer” (diamante), que entrou no TOP100 Global do Spotify, alcançando também o 4º lugar entre as músicas mais escutadas no Spotify Brasil e acumula mais de 232 milhões de streams combinados; e “Zero Saudade” (diamante), colaboração com a dupla Maiara & Maraísa, que passa dos 200 milhões de plays e também entrou no TOP100 Global e TOP10 do Spotify Brasil.