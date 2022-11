Nova música de Luan Santana ganha clipe gravado em Portugal

“Perigosa” foi lançada em todos os apps e tem estreia exclusiva no TVZ de sexta (11)

Com quase 400 milhões de plays no Spotify, o que lhe garante honrosa presença no Top 10 da plataforma, e mais de 326 milhões de views resultados dos clipes do álbum “LUAN CITY” no Youtube, Luan Santana já teria motivos para celebrar os méritos de sua gigantesca plateia virtual. Mas os números estratosféricos se repetem presencialmente, com uma turnê, lançada em abril, que já rodou mais de 90 cidades por todas as regiões do país, além de ter cruzado o Atlântico até Portugal. E é de lá que vem um registro de audiovisual, feito no Altice Arena de Lisboa, que atende pelo nome de “Perigosa”. Aqui e lá, a música aporta em todos os apps e vai ter estreia exclusiva no TVZ de sexta (11), a partir de 18h30. Tudo com o selo Sony Music.

Com assinatura de Matheus Marcolino, Felipe Kef, Nudoze e Marco Esteves, “Perigosa” retrata o amor carnal, com termos diretos, linguagem reta e certeira, na mesma medida em que a lei da atração provoca os sentimentos. E é na pegada da letra que a música se torna dançante e dinâmica.

‘Perigosa’ e seu cenário perfeito!

Concebida, por seus autores, no Brasil, “PERIGOSA” ganhou voz e imagem nascendo em Lisboa Portugal, numa noite de verão lusitano, sob o aplauso de dez mil pessoas, num Altice Arena lotado. Com registro feito por Gui Dalzoto, o resultado vai surpreender pela megaprodução em cenário impecável como jamais visto além mar. E já que navegar é preciso – cada vez mais preciso séculos depois – e agora em plataformas, Luan Santana criou uma cidade em que cada som que ecoa de LUAN CITY já transcende o sucesso e será assim também com sua “Perigosa”.

Luan City na TV

Um fenômeno à altura dos bem-sucedidos 15 anos de carreira de Luan, a turnê já bateu na casa dos R$ 50 milhões de faturamento, e será alvo de um lindo especial de fim de ano da Globo. Sob o comando de Pedro Bial, com cenários feitos sob medida para contar essa história de êxito, o programa vai ao ar em 26 de dezembro. Vale ressaltar que “Perigosa” também faz parte do programa ao lado de outros grandes hits do artista.

“LUAN CITY”, afinal, franquia que nasceu como show, virou DVD e rendeu EPs, sagrando-se como a maior turnê deste país no pós-pandemia, estreou no Rio de Janeiro (RJ), em abril, curiosamente mesmo mês do descobrimento do Brasil. Passou por dezenas de cidades, como São Paulo (SP), Torres (RS), Campo Grande (MS), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Maringá (PR), São Caetano do Sul (SP), Campinas (SP), Londrina (PR), Caruaru (PE), Araripina (PE), Maceió (AL), Salvador (BA), Ariquemes (RO), Goiânia (GO), Belém (PA), Teresina (PI), Fortaleza (CE) e brilhando em Lisboa e Porto, em Portugal. E a playlist na estrada tem muito mais a cumprir.

As canções mais executadas de Luan neste ano se esparramam por plataformas e canais diversos. Confira a seguir:

No Spotify

23º lugar – Coração Cigano – Ao Vivo

44º lugar – Erro Planejado – Ao Vivo

81º lugar – Abalo Emocional

No Deezer

10º lugar – Coração Cigano

41º lugar – Erro Planejado

Apple Music

40º lugar – Coração Cigano

57º lugar – Erro Planejado

PORTUGAL

Spotify

44ª posição – Morena

101ª posição – Coração Cigano – Ao Vivo

106ª posição – Abalo Emocional – Ao Vivo

YouTube

7ª posição – Coração Cigano

30ª posição – Abalo Emocional

37ª posição – Maldito Girassol

38ª posição – Errou no Time

80ª posição – Não sei Namorar Só com Uma