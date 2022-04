Nos EUA, Roberta Miranda se une a Kondzilla para falar sobre “Cultura Popular” na Brazil Conference 2022 

Já está tudo pronto para a participação da cantora Roberta Miranda na Brazil Conference 2022, evento que acontecerá neste sábado (09) e no domingo (10/abril) em Boston (EUA). Convidada pelos alunos brasileiros da região para compartilhar seus conhecimentos e experiências, a artista vai tratar neste sábado sobre a importância da música como modeladora da cultura popular no painel “Instigando a cultura popular”. O evento será transmitido simultaneamente pelo YouTube e os fãs da sertaneja poderão acompanhá-la a partir das 18h15 (horário de Brasília).

“Estou imensamente feliz por esse convite e ansiosa por essa Conferência tão importante que discutirá os caminhos e desafios de setores tão importantes do nosso país, como a cultura. Desde a minha chegada aos Estados Unidos, tenho participado de alguns compromissos e reuniões e voltarei para o Brasil com boas novidades”, revela a Rainha da Música Sertaneja.

O painel contará também com a presença de Kondzilla, um dos principais responsáveis pelo sucesso do funk brasileiro, fundador da produtora KondZilla e criador do maior canal do YouTube Brasil e da América Latina. Eliane Dias, CEO da Boogie Naipe, e Carolina Alzuguir, líder de parcerias com artistas e marcas do Spotify Brasil, se juntam à cantora e ao produtor no debate que terá a moderação de Ricardo Dias, fundador da Adventures.

Sobre a Brazil Conference:

A Brazil Conference é um evento anual organizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston desde 2015. A conferência é a representação de um movimento que busca levar para Boston, um conhecido pólo de conhecimento, intelectuais brasileiros que podem discutir os desafios e caminhos possíveis para o país. O que nasceu como um pequeno evento para comemorar os 30 anos da Democracia do nosso país, já foi chamado pela imprensa de “Davos Brasileira”.