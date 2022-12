Menos é Mais lança primeira parte do DVD ‘CONF!A’

Gravado no dia 2 de novembro, o audiovisual marca a nova fase do grupo e dita um novo nível de excelência para o pagode nacional

Na presença de um público estimado em mais de 12 mil pessoas, o Menos é Mais gravou seu terceiro projeto no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, cidade onde tudo começou a acontecer para Duzão, Jorge, Goes, Paulinho e Ramon. O audiovisual “CONF!A”, que sai pela Som Livre, inicia uma nova fase na carreira do grupo que, mais maduro e agora com grande bagagem na indústria fonográfica, construiu um projeto autêntico, revolucionário e com a identidade única do Menos é Mais. Contando a história dos meninos de Brasília e trazendo de forma latente o conceito de “Acredita, Confia e Vai!”, os pagodeiros disponibilizaram, na útlima sexta-feira (9), o primeiro volume do projeto que chega para ditar um novo nível de excelência para o pagode nacional.

“É uma realização enorme poder, finalmente, colocar esse trabalho na rua. Foram meses de dedicação para que tudo saísse da melhor forma. E, no final, superou qualquer expectativa. Ter no repertório canções inéditas, mescladas com alguma regravações, reforça ainda mais a identidade do Menos é Mais”, afirma Gustavo Goes. “Esse projeto é o maior e o melhor pagode do Menos é Mais até hoje. Poder registrar o álbum em Brasília, com todos os nossos fãs, familiares e amigos, junto de mais 12 mil pessoas na plateia, que cantaram conosco do início ao fim, foi uma sensação inesquecível” completa Jorge.

Parte de um dos sonhos do Menos é Mais foi realizado no último 2 de novembro, com a gravação do novo projeto que reafirma sua identidade no pagode nacional. Agora, os meninos de Brasília estão vivendo a segunda etapa de seu sonho ao disponibilizarem o volume 1 do projeto. Com nove faixas entre três participações especiais – com Ferrugem no pout-pourri “Distância/ A Ponto de Mentir/ Chega Dessa Dor”; Dilsinho na canção “Me Puxa”; e ao lado de Hugo & Guilherme em “Casa Mais Feliz da Rua” – o compilado traz ainda a nova música de trabalho do grupo, a inédita “Saudade na Terra”, composição de Daniel Caon, Lucas Medeiros, Jhony Carvalho, Breno Casagrande e Vitor Casagrande que narra uma história de amor que pode acabar a qualquer instante e deixar apenas a nostalgia e as lembranças dos momentos que os enamorados passaram juntos.

Além de dois pout-pourris e seis faixas inéditas, integra-se ao primeiro volume do projeto CONF!A duas canções do EP “Spoiler”, já disponível nas plataformas de áudio. “Põe Na Balança” e “Ah Tá” chegaram aos aplicativos de música cerca de três meses antes da gravação do DVD e já conquistaram milhares de views.

CRONOGRAMA DE LANÇAMENTOS NO YOUTUBE

09.12, 11h – Saudade na Terra

14.12, 11h – Recaída / Vai Me Dando Corda / Adorei

14.12, 18h – Casa Mais Feliz da Rua, feat. Hugo & Guilherme

19.12, 11h – Distância / A Ponto de Mentir / Chega Dessa Dor, feat. Ferrugem

19.12, 18h – Põe na Balança

21.12, 11h – Me Puxa, feat. Dilsinho

21.12, 18h – Confia

23.12, 11h – Ah Tá

23.12, 18h – Acertou em Cheio