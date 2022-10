MC Ryan tem hit cantando por João Gomes em ritmo de piseiro

Na voz do funkeiro, a canção “Felina” ocupa a 5º posição do Spotify Brasil

Dono de grandes sucessos no funk, Mc Ryan SP fura a bolha e tem seu mais novo hit, a canção “Felina”, parceria do hitmaker com WIU, integrada ao repertório de João Gomes, um dos maiores nomes do piseiro atualmente, que cantou a música pela primeira vez em show realizado na última semana.

Através de seu instagram, João divulgou um trecho da música que agora ganhou notas tocadas no saxofone, percussão, bateria, dentre outros instrumentos que fazem do piseiro um ritmo totalmente contagiante.

“Muita satisfação ver onde a nossa música chegou”, conta Ryan. “O João é brabo demais e ter ele cantando uma composição minha foi muito dahora. Nosso intuito com nossas letras é sempre levar nossa mensagem para o maior número de pessoas possíveis e agora o João cantar ela é sensacional, porque atinge um outro público muito bacana. Valeu demais!!”, finaliza.

Lançada no último dia 22 de setembro, Felina soma mais de 18 milhões de views no YouTube, enquanto no Spotify esse número ultrapassa os 16,6 milhões de reproduções, o que levou a faixa a 5º posição no Spotify Brasil.

Sucesso em todos os seus lançamentos, “Casei Com A Putaria”, faixa que debutou nos aplicativos no início de julho e foi top 1 do Spotify, ainda se mantém nas mais ouvidas da plataforma; com mais de 71 milhões plays, a canção ocupa a 2º posição no Spotify Brasil e tem seu vídeo em alta no YouTube, onde soma mais de 93 milhões de visualizações.

“A gente vê que nosso trabalho tá rendendo e que a molecada tá abraçando demais e isso me deixa felizão”, fala o hitmaker. “E que a nossa música sempre alcance todos e desperte em geral vontade de realizar seus sonhos. Valeu!”, conclui.