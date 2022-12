Luise Stolai fala sobre como rir faz bem à saúde mental e física

“Para mim o melhor remédio é rir, são muitos benefícios que algumas horas de diversão podem trazer para sua mente e corpo“, declara a influencer

Após ter uma noite inesquecível assistindo ao espetáculo do humorista Eros Prado, e amigo pessoal da família, a quem ela chama carinhosamente de “Tio Maisena”, membro do Pagode da Ofensa, Luise Stolai decidiu comentar sobre um assunto muito importante para todos os seus seguidores: a experiência de como rir faz bem para a nossa saúde física e mental.

Segundo os cientistas, um bom humor fortalece o sistema imunológico, aumenta a energia para o restante do dia, diminui o estresse e a dor, além de prevenir várias doenças.

Rir também ajuda no bom funcionamento do sistema cardíaco e na depressão e ansiedade, pois quando rimos nosso cérebro solta endorfina que proporciona a sensação de bem-estar e prazer, melhorando o quadro desses distúrbios psicológicos.

“Para mim o melhor remédio é rir, são muitos benefícios que algumas horas de diversão podem trazer para sua mente e corpo. Como sou uma pessoa que cuida da minha saúde sempre que posso, busco oportunidades para rir, indo em shows e lugares divertidos, e gostaria de recomendar essa terapia para todos os meus seguidores”, comenta a influencer.

De acordo com a influenciadora, outra coisa que não pode ser esquecida também é a conexão com as pessoas, porque é bem mais provável rir em companhia do que sozinho. Então essa prática além de aproximar mais as pessoas também gera conforto e confiança no próximo.

E para quem estiver curioso e quiser ver a entrevista com o Eros Prado, acompanhe a Luise pelo Instagram ou pelo canal do YouTube e se ligue nas novidades que estão por vir.