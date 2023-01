Lucas Lucco não vai para o BBB

Evento confirmado pelo cantor impossibilita a presença no reality

Nos últimos dias, o cantor Lucas Lucco tem sido apontado pela mídia como um dos participantes do camarote do BBB 23, da TV Globo. Porém, descobri que não vai rolar.

Isso porque Lucas Lucco fechou contrato nos últimos dias para um show no dia 28 de janeiro na Worlld Brasília (SIA Trecho 3), no aniversário da casa. Portanto, o cantor não deve integrar o time de brothers do reality show global neste ano, já que o programa começa no próximo dia 16.