Luan Santana apresenta “Luan City Festival” em Goiânia

Evento, que traz Murilo Huff, Matheus Fernandes, Diego e Victor Hugo entre outros, será no dia 24 de julho

Com um currículo de quem conquistou o Brasil de ponta a ponta e está ganhando o mundo, Luan Santana chega em Goiânia, dia 24/7, no estacionamento do Serra Dourada, com o “Luan City Festival”. Trata-se da versão plena e com shows de convidados da turnê que tem percorrido o Brasil e nasceu do projeto gravado em dezembro, em São Paulo. Na capital de Goiás, além do seu espetáculo de mais de duas horas, haverá apresentações de Luan Santana, Murilo Huff, Diego e Victor Hugo, Matheus Fernandes, Mad Dogz, Jiraya Uai e Nilson Neto. O evento tem gerado grande expectativa e impactado a cidade.

“Luan City Festival” tem a concepção de uma grande festa, capaz de abraçar as pessoas da plateia como parte da apresentação. O cenário leva muito mais que um palco, é uma mega apresentação de músicas inéditas e grandes sucessos, com jogos de luzes e efeitos especiais.

“Minha ideia foi realmente trazer uma nova sonoridade para a minha história. As pessoas vão estar envolvidas neste mundo, nesta cidade que a gente criou para percorrer o Brasil para que tudo seja uma grande festa, uma grande tribo em nome da alegria, da emoção e da energia que envolve o repertório. E agora com shows de grandes amigos e talentos da nossa música será incrível”, afirma Luan.

Sobre o show do anfitrião

O espetáculo reúne grandes sucessos do artista e algumas músicas inéditas, que se debruçam sobre questões de amor como traição, saudade, prazer e perdas, mas não se engane: 95% das composições são norteadas por muita pulsação e energia, prontas para o público tirar o pé do chão e se entregar a coreografias ao gosto de cada um. Não que o romantismo não tenha espaço neste cenário, muito pelo contrário. Luan promete fazer com que todos se identifiquem com o enredo de “Luan City”. No repertório, “Erro Planejado”, “Perigo Noturno”, “Cigana”, “Seu Doutor” e “Maldito Girassol”, todas de seu mais recente projeto. Grandes sucessos como “Quando a bad bater”, “Choque Térmico”, “Sorria”, “Ilha”, “Morena”, com destaque especial para os hits “Meteoro”, “Amar não é Pecado”, “Sinais”, “Acordando o Prédio”, “Vingança” e “Escreve aí”, também serão revividos. Apaixonado pelos “modões”, o cantor ainda passará por clássicos, entre eles, “Convite de Casamento”, “Dois Corações e Uma História”, “Boate Azul” e “Vai pro Inferno”.

“Vai ser uma festa com astral muito gostoso. Estou falando ‘festa’ porque é o que a gente quer passar, a gente quer que todo mundo se sinta assim , não necessariamente num show. Não é só olhar para o palco e ver a apresentação, eu quero que as pessoas se sintam abraçadas por toda essa energia, envolvidas nessa cidade, nessa festa que agente armou. E estar em Goiânia já é motivo para comemorar”, reforça Luan.

LUAN CITY – em números:

Quase 40 milhões de plays no Spotify (soma dos 3 EPS já lançados)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3 Músicas no TOP 50

#9 – Erro Planejado (632.060 plays)

#26 Abalo Emocional (422.792 plays)

#40 Perigo Noturno (324.328)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PERIGO NOTURNO

Destaque nas principais playlists

10 milhões de views em 10 dias – Youtube – Figurando nas músicas em alta, desde o lançamento.

SOBRE O LUAN CITY FESTIVAL –

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

16:30 até 17:30hs – Matheus Fernandes

18:10hs até 19:10hs – Diego e Vitor Hugo

19:45hs até 21:30 – Murilo Huff

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

21:45hs até 23:45- Luan Santana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Luan City Festival

Dia: 24/07/2022

Local: Estacionamento do Serra Dourada – Goiânia / GO

Abertura dos portões: 14:00hs

Atrações: – Luan Santana – Murilo Huff – Diego e Victor Hugo – Matheus Fernandes – Mad Dogz – Jiraya Uai – Nilson Neto

Setores e áreas:

Abalo Emocional Vip Não open bar (1º lote: R$90,00 + taxas) Classificação: 14+

Erro Planejado Front Open bar: Cerveja, Água e Refrigerante (1º lote: R$170,09 + taxas) Classificação: 18+

Lounge MEIA SOLIDARIA – Mediante 1 kg de alimento não perecível ou mediante apresentação do documento que prove meia entrada.

Link de vendas: https://baladapp.com.br/a/luan-city-goiania-go-2022/2604