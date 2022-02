Jonas Esticado anuncia single com participação de Marcynho Sensação

O ano só está começando, mas Jonas Esticado já mostrou que 2022 será de muito trabalho. A prova disso, é que o cantor está nos últimos ajustes para o lançamento do single “Vuco Vuco”, que está previsto para chegar no dia 18 de fevereiro em todas as plataformas digitais, juntamente com um clipe gravado em Alagoas. A novidade dessa faixa é que o músico contará com a participação de Marcynho Sensação.

A união desses dois nomes que são fenômenos no forró vem agitando os fãs na web, fazendo com que “Vuco Vuco”, seja a promessa de um novo hit. A música, assinada por Jony Carvalho, Vitinho no Beat, Rafael Leal e Júnior Azevedo, vem com uma letra “bem animada” e com batidas do forró pisadinha. A faixa, é tão esperada pelo público, que antes mesmo do lançamento, já ganhou uma coreografia.

“Estou ansioso para mostrar tudo para vocês, o clipe, a coreografia, a música. “Vuco Vuco” é um trabalho que vem para dar a largada aos projetos de 2022. O que posso adiantar é que tem muita coisa boa vindo por aí, mais singles, parcerias, clipes e EPs. Eu acredito que esse ano será bem melhor, mais produtivo, com muitas realizações, conquistas e essa energia leve, eu quero levar para o meu público”, disse Jonas.

“Não poderia dar esse start sem convidar uma pessoa que eu admiro muito, o Marcynho Sensação, esse cara que é um exemplo, um homem que luta com todas as forças pelos sonhos e que vem emplacando hit atrás de hit. Sou fã”, continuou o artista.

O clipe de “Vuco Vuco” é um espetáculo à parte. Com cenas que enaltecem as belezas naturais alagoana, o vídeo foi gravado na praia do Francês, litoral Sul de Alagoas. Além dos artistas, o projeto visual que é dirigido por Ricardo Lagos, também contará com o casal de dançarinos Taynara Cabral e Thiago Barros