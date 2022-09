Japinha Conde consagra sua carreira no sul do país

Cantora faz maratona de shows pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Voz de um dos maiores hits do aplicativo TikTok, “Romance Desapegado”, a canção da carioca Japinha Conde continua fazendo história. Somente no YouTube, o single atingiu mais de 310 milhões de visualizações.

Em setembro, Japinha Conde realiza oito shows sequenciais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, passando por grandes cidades. A artista de 21 anos promete levar as melhores experiências. As apresentações iniciaram em Sant’ana do Livramento, 02/09, e em Rosário do Sul, 03/09, com casa cheia.

Confira a agenda:

06/09 – São Vicente do Sul, RS

07/09 – Três Passos, RS

09/09 – Blumenau, SC

10/09 – Victor Graeff, RS

10/09 – Fontoura Xavier, RS

11/09 – Lages, SC

Para acompanhar a rotina de apresentações da cantora, acesse as redes sociais de @japinhaconde