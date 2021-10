Humberto e Ronaldo se apresentam em Aguas Claras nesta sexta

Celebrando mais de 10 anos de carreia a dupla se apresenta na Usina Gastrobar. A entrada custa a partir de R$160 mesa 2 lugares

Uma das duplas mais queridas do Brasil estão de volta à Brasília nesta sexta, 08, na Usina Gastrobar que fica em Águas Claras.

Humberto e Ronaldo se consolidaram na trajetória com músicas variadas com canções para apaixonados, para solteiros e, especialmente, para aqueles que adoram dançar. No repertório do show não pode faltar os sucessos “Só Vou Beber Mais Hoje”, “Tô vêndendo beijo” “Carência” e “Hoje podia ser você”.

A casa abrirá cumprindo todos os protocolos de segurança e higiene. A produção é de Igor França e Capital Folia.

Serviço

Humberto e Ronaldo

Quando: Sexta 08 de Outubro

Horário: 18h

Onde: Usina Gastrobar

Rua Alecrim, lote 05 Águas Claras

Quanto: Mesas 2 lugares a partir de R$ 160