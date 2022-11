Henri Castelli prestigia evento de Bruno Avelar em Orlando

O Money Offer Deal reuniu os maiores empreendedores de Orlando e marcou o início de sua primeira temporada com uma imersão de dois dias que promete ensinar empreendedores a como preparar sua empresa para receber investimentos

O ator Henri Castelli foi convidado do lançamento do Money Offer Deal, novo projeto do empreendedor e especialista em network, Bruno Avelar. O evento, que é uma parceria com João Kepler, maior investidor-anjo do Brasil, aconteceu nesta quinta-feira (3), em Orlando, no estado americano da Flórida.

O Money Offer Deal reuniu os maiores empreendedores de Orlando e marcou o início de sua primeira temporada com uma imersão de dois dias que promete ensinar empreendedores a como preparar sua empresa para receber investimentos.

“Eu acredito que quando a grande oportunidade chegar, devemos estar prontos e saber como aproveitá-la. Não há pessoa melhor para ensinar sobre empreender do que o investidor que já investiu em mais de 1.600 empresas ao longo da sua carreira”, disse Bruno.

“O jantar de ontem foi um momento de muito network e marcou o início desse projeto, que fico muito feliz de ter tirado do papel. Eu e o João nos tornamos amigos pelo Poder do Network (podcast e evento) e agora conseguiremos alcançar ainda mais pessoas com o Money Offer Deal”, completou.

A primeira edição do Money Offer Deal está previsto para acontecer neste final de semana, 05 e 06 de novembro, na Universal Orlando Resort. Os ingressos custam a partir de $999.