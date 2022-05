Gusttavo Lima coloca música sertaneja no topo do Spotify Brasil

Cantor acaba de bater o primeiro lugar no ranking da plataforma com o hit “Termina Comigo Antes”

O cantor Gusttavo Lima acaba de alcançar o TOP 1 do Spotify Brasil com a canção “Termina Comigo Antes”, colocando a música sertaneja pela primeira vez no topo do ranking nacional da plataforma em 2022. O single, que é o primeiro do novo projeto de gravações de inéditas do artista, também está em primeiro lugar nesta segunda-feira (09/05) entre os vídeos de música no YouTube – onde já ultrapassa a marca de 42 milhões de visualizações.

Registrada ao vivo no Estádio Beira Rio durante o Buteco Porto Alegre (RS) que aconteceu no mês de março, “Termina Comigo Antes” será a próxima música de trabalho de Gusttavo Lima nas rádios. O lançamento oficial nas emissoras de todo o Brasil está marcado para o próximo dia 23 de maio. “Só tenho mesmo a agradecer a Deus e ao público por mais esses resultados e fazer o convite para que todo mundo continue curtindo bastante essa nova música no YouTube, nas plataformas e peçam muito também nas rádios, pois vamos chegar com tudo!”, comemora Gusttavo Lima que desde janeiro é o artista mais tocado do país no dial com o hit “Bloqueado”.

Vale ressaltar ainda que “Termina Comigo Antes” é um lançamento Sony e Balada Music, tem autoria de Bruno César, Cristian Luz e Alex Torricelli e traz os arranjos assinados por Gusttavo Lima e Newton Fonseca.

Termina comigo Antes

Quem ama dá valor

E pensa no que faz

Quando existe amor

O coração não trai

Tô sentindo você tão distante

Se arrumando demais pra sair

Cada dia ta mais elegante

Tô sentindo que não é pra mim

Se resolver trocar amor por um instante

Termina comigo antes

Se pra você eu sou insignificante

Termina comigo antes (2x)

Vai doer mais termina antes