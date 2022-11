Grupo Preto No Branco grava novo projeto

DVD “Nação Preto No Branco” conta com canções inéditas e especiais

O Preto no Branco é um dos grupos gospel de maior relevância no Brasil da atualidade. Foi formado em 2015, com uma proposta de levar uma mensagem de fé, esperança, amor, paz e perdão e assim tem feito até os dias de hoje. Com mais de 3,7 milhões de seguidores no YouTube, mais de 1,5 bilhão de visualizações no seu canal oficial e mais de 1,6 milhão de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, atualmente sua formação é composta pelos artistas Luã Freitas, Silas Simões e Fadi. Neste momento em que completa 7 anos de sua formação, devido à sua grande relevância no cenário nacional, o grupo está se preparando para seu mais novo projeto, o DVD “Nação Preto no Branco”, que nasceu no coração de seu empresário, Amandio Lessa, e será gravado em Belo Horizonte, no dia 15 de novembro.

O novo produto vai ser em formato de documentário, com o objetivo de fazer um trabalho junto às principais comunidades de todo o Brasil, onde a situação de pessoas, crianças, jovens e velhos, que convivem diariamente com a dura realidade da influência do crime, do tráfico de drogas, da prostituição, tem tirado de tantos pais e parentes a tranquilidade de terem seus entes queridos resguardados desta triste influência.

O objetivo é trazer para perto estes jovens, que trabalham com artes, música, dança, levando uma mensagem de paz, de cura e de esperança para corações tão feridos e necessitados de um alívio para seus corações tantas vezes cansados e aflitos. Será feito um trabalho, onde pessoas que já viveram nesta realidade no passado, que tiveram suas vidas transformadas pelo cuidado de Deus, poderão contar suas histórias de mudança de vida, e assim, levar a mensagem libertadora do amor. O primeiro registro de gravação ocorreu na comunidade de Heliópolis em São Paulo capital, onde diversas vidas foram impactadas pela mensagem de transformação e libertação que só o amor de Deus pode trazer. O próximo registro ocorre na comunidade da Vila da Serra em Belo Horizonte, no dia 15 de novembro de 2022.