Festival Village Betano tem início no dia 18 de novembro

Serão mais de 20 dias de programação, com atrações como Anitta, Jorge Ben Jor, Alceu Valença, Ludmilla, Luísa Sonza, Duda Beat, Gloria Groove, Xamã, BaianaSystem, Marina Sena, Silva, Wesley Safadão, Filipe Ret, L7nnon e Djonga, entre outros

O país do futebol, do Carnaval e da beleza natural exuberante está prestes a receber o maior parque de celebração do mundial de 2022. Começa no próximo dia 18 de novembro o festival Village Betano, que apresentará mais de 100 shows de estrelas da música brasileira até o dia 18 de dezembro, em um dos espaços mais prestigiados pelo público no Rio de Janeiro, o Jockey Club Brasileiro. A programação musical, que inclui também festas consagradas, será acompanhada pela transmissão de todos os jogos do Brasil e outras seleções, até a grande final.

Entre as atrações do line-up, estão artistas que dialogam com as mais diversas tribos, como: Anitta, Natiruts, Ludmilla, Jorge Ben Jor, Alceu Valença, Jorge & Mateus, Silva, Gilsons, Wesley Safadão, Luisa Sonza, Gloria Groove, Marina Sena, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Black Alien, MC Poze do Rodo, Orochi, Xamã, BaianaSystem, Djonga, L7nnon, Filipe Ret, Bala Desejo, Daniela Mercury, Fran, Sorriso Maroto, Belo, Papatinho, Feyjão, Lucas Beat e Ferrugem. Agitando as pistas, os melhores DJs do Brasil vão tocar em festas como Arca de Noé, Esbórnia, SubaJovem, Auê, Errejota e AdoroFrozen. As vendas estão abertas no site Ingresse.

O Village Betano é apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Lei Estadual de Incentivo à Cultura e iFood. Tem patrocínio master da Budweiser e Diageo (Johnny Walker) e patrocínio da Nivea, Seara, Red Bull e Mike’s, além do apoio da Souza Cruz, Benetton e Reserva.

Anitta (Foto: Divulgação)

O evento conta com três tipos de ingressos:

PARQUE – que inclui acesso aos shows e festas até as 22h, transmissão dos jogos, experiências como roda gigante, tobogã, tirolesa, bungee jump, pedalinhos e praça de alimentação. Tudo ao ar livre, no gramado, com vista para o Cristo Redentor.

– que inclui acesso aos shows e festas até as 22h, transmissão dos jogos, experiências como roda gigante, tobogã, tirolesa, bungee jump, pedalinhos e praça de alimentação. Tudo ao ar livre, no gramado, com vista para o Cristo Redentor. Os ingressos da ARENA dão acesso aos shows e festas realizados após as 22h, em um espaço 100% coberto com isolamento acústico, ar-condicionado e tecnologia de iluminação inédita no Brasil.

dão acesso aos shows e festas realizados após as 22h, em um espaço 100% coberto com isolamento acústico, ar-condicionado e tecnologia de iluminação inédita no Brasil. Há também os ingressos de PACOTE – promocionais para a compra do PARQUE + ARENA



Duda Beat (Foto: Jorge Porci)

Ocupando uma área de 30 mil m², o festival terá dois palcos, diversos telões e um mar de experiências para o público. Ao todo, o evento receberá mais de 150 mil pessoas nos 23 dias de programação. A realização é das agências Vibra Marketing e Entretenimento, Fábrica, Lorde, Maltas, GMP, Volume Produções e do empresário Leo Marçal.



Alceu Valença (Foto Antonio Melcop)

“Queremos que o Village seja o principal ponto de encontro e celebração do Brasil no Mundial de 2022. Para isso, além da Vibra, convidamos também as maiores agências do Rio para a produção desse mega evento”, comenta Fabrício Baruth, sócio da Vibra Marketing e Entretenimento e diretor geral do Village. “O pretexto do Village sempre foi a Copa, mas com o reposicionamento da marca, falaremos muito além de futebol. Nosso objetivo é explorar o sentimento de união e orgulho presente no período para falar também de música, Rio de Janeiro, cultura, sustentabilidade e diversidade, pautas que também estarão presentes no festival”, define Juliana Schultz, sócia da Vibra e responsável pela comunicação e marketing do evento.



Baco Exu do Blues (Foto: Daryan Dornelles)

O projeto Village nasceu na Copa do Mundo de 2014, tendo novas edições na Copa América de 2015 (ambas no Joquey) e na Copa do Mundo de 2018 (desta vez no Hotel Sheraton). Em 2022 o Village volta ao Pião do Prado do Joquey Club Brasileiro, área onde acontecem os grandes eventos do Jockey, com capacidade para 10 mil pessoas e visual para alguns dos mais belos cartões postais do mundo, o Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas e a Pedra da Gávea.



Mapa Village

SERVIÇO – VILLAGE 2022

Data: 18 de novembro a 18 de dezembro (de quinta a domingo e nos dias dos jogos da seleção brasileira)

Local: Pião do Prado do Jockey Club Brasileiro (Praça Santos Dumont, 31 – Gávea, Rio de Janeiro)

Ingressos: Ingresse

Redes sociais: Instagram Village

PROGRAMAÇÃO:

Data: 18 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 18h

DJs

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: Black Alien e Xamã

Data: 19 de novembro

Ingressos em breve nas redes sociais da festa Arca de Noé

Data: 20 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 12h

Shows: Ludmilla e Luisa Sonza

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: Feyjão e Biel do Furducinho

Data: 24 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 12h

Jogo: Brasil x Sérvia – 16h

Shows: Silva, Amigos da Onça

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Show: Gloria Groove

Data: 25 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 18h

DJs

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: L7nnon e Papatinho

Data: 26 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 14h

Show: Duda Beat e Daniela Mercury

Data: 27 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 14h

Show: Wesley Safadão

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: Sorriso Maroto, DJ Zullu

Data: 28 de novembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 11h

Jogo: Brasil x Suíça – 13h

Show: Jorge Ben Jor

ARENA:

Fechada

Data: 01 de dezembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 18h

DJs

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: BaianaSystem, Baco Exu do Blues

Data: 02 de dezembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 14h

Jogo: Brasil x Camarões – 16h

Show: Gilsons

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: Djonga, Teto

Data: 04 de dezembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 14h

Show: Anitta

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Shows: Lucas Beat, Feyjão

Data: 08 de dezembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 18h

DJs

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Show: Marina Sena e Bala Desejo

Data: 11 de dezembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 18h

DJs

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Show: Jorge e Matheus

Data: 16 de dezembro

Ingressos: vendas abrem dia 06/09, às 19h

PARQUE:

Abertura dos portões: 18h

DJs

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

Show: Filipe Ret

Data: 17 de dezembro

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 14h

Show: Belo

ARENA:

Abertura dos portões: 21h

DJs: Tamy, Cix, Suba Crew, Adoro Frozen Crew

Data: 18 de dezembro – open bar

Ingressos

PARQUE:

Abertura dos portões: 10h

Jogo: 12h

Festas:

Arca de Noé DJ Set

Esbórnia Music Stage

TheBlackHaus Crew

Amigos da Onça

E mais

ARENA:

Fechada