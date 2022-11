Fernando Zor faz ensaio fotográfico em quarto arquitetado por Giovana Fogaça

O registro realizado em São Paulo foi inspirado no filme 50 Tons de Cinza no personagem Christian Grey

O cantor sertanejo Fernando Zor, de 38 anos de idade, da dupla Fernando & Sorocaba, realizou um ensaio fotográfico dentro de sua suíte máster, da casa onde mora, em São Paulo, e explorou o espaço que foi todo arquitetado pela design de interiores Giovana Fogaça.

O ambiente que ficou conhecido como “50 Tons de Cinza” foi baseado no filme e também na trama estrelada pelo famoso personagem Christian Grey.

Ao entrar no quarto, o primeiro destaque está no teto. Nele foram produzidas várias colmeias clássicas feitas de gesso. Para complementar a decoração do espaço, há uma iluminação especial e com lustre central, que foi projetado a mão, exclusivamente para esta obra. Com tons totalmente escuros, foi esculpido em placa ACM um Mapa Mundi iluminado na cabeceira de sua cama. “Atrás da cama ainda trouxemos uma parede feita em EPS, criando um efeito de rocha, trazendo mais personalidade para o ambiente”, explica Giovana.

Para o conforto, foram escolhidos o colchão super king e uma poltrona com elementos em metal, estofada em couro e com um puff para o descanso dos pés.

Para completar o quarto de Fernando, deixando-o a cara do artista, foi projetado também um bar onde o cantor pode se servir com um drink ou até mesmo um café que é sempre preparado por sua governanta Irmã Nete.

Para a design de interiores, responsável pelo projeto, a imaginação de Fernando foi além e diferente de qualquer outro projeto de um quarto normal. “Eu abracei a ideia e projetei algo que desse um ar de mistério, fugindo de qualquer ambiente normal e procurei trazer algo que fosse realmente a cara do Fernando”, explica Giovana.

Sobre a design

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A design Giovana Fogaça é formada em design de interiores, há quatro anos, reside em Piracicaba (SP) e está a frente do escritório Dois Dons Arquitetura, onde atua com seus projetos todo o Estado de São Paulo e, até mesmo, em outros Países. Vale ressaltar que o empreendimento fica localizado no Trio By Lindenberg, também em Piracicaba, considerada uma das maiores e mais conhecida construtora do Brasil.

Para contribuir com o desenvolvimento da empresa, Giovana conta com diversos parceiros, um deles é seu marido que exerce a profissão de Engenheiro Civil. Além de realizar os projetos, a profissional e toda a equipe executa e finaliza as obras, tanto residenciais, empresariais e industriais.

Veja as fotos do ensaio fotográfico de Fernando: