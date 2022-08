Estrelas do forró, Ávine Vinny e Mari Fernandez se juntam na inédita “Serenata”

Depois de estrear o projeto “220 Volts” com Rogerinho, cantor cearense apresenta mais um hit

Donos de grandes hits de 2021, Ávine Vinny e Mari Fernandez se juntam na inédita “Serenata”. A música faz parte do segundo EP do projeto “220 Volts”, que estreou com a música “Tu Quer Enganar Quem”, ao lado do MC Rogerinho, que ultrapassa 5 milhões de execuções nas plataformas digitais. Completam o EP, as faixas “Plutão” e “Vazou Um Áudio”, que também traz a participação de Mari.

A união dos dois, que começou com “Vazou Um Áudio”, destaque do projeto Casa Filtr, não poderia falar de um assunto sem ser a dor de um relacionamento. A música conta a história de uma pessoa que se entregou ao amor, mas acabou traída. A faixa é uma composição de Gustavo Tavares, Catatau e Roninho, trazendo o melhor da voz de cada artista.

“Gravar com a Mari Fernandez é sempre uma grande alegria e sinônimo de sucesso. Afinal, hoje a Mari é um dos nomes mais fortes no mercado musical, além de ser uma amiga muito querida. Tenho um carinho muito grande por ela. Combinamos em vários aspectos. Somos cearenses, nascidos no interior, moramos na mesma cidade, fazemos parte da mesma agência de carreira. Tenho certeza que conseguimos passar toda essa energia nesse feat”, comenta Ávine.

“É uma honra para mim participar desse projeto. Adoro a energia do Ávine e é muito bom cantar com ele e poder dividir o palco. A música é incrível e tenho certeza que vai ser mais um sucesso. É uma sofrência que maltrata, pra lascar o coração, do jeito que a gente gosta”, completa Mari.

Gravado em Fortaleza, em abril deste ano, o DVD “220 Volts” apresentará músicas inéditas, com destaque para as parcerias especiais, já lançadas, com MC Rogerinho e Mari Fernandez, além de regravações de sucessos. Em um cenário tecnológico e colorido, o projeto aposta nas coreografias, performadas por um balé, e no potencial viral das canções.

Ávine Vinny é um dos nomes de destaque da cena nordestina que conta com sucessos e colaborações de peso, como “Maturidade”, com Matheus & Kauan, uma das músicas mais tocadas do Spotify Brasil entre 2018 e 2019; “Seu Beijo Joga Sujo”, com Jorge, da dupla com Mateus; “Volta Vai”, com Simone, da dupla com Simaria, e “Me Valoriza”, com Dilsinho.

Foi em 2021 que ele despontou no cenário musical a nível nacional, com o grande sucesso de “Coração Cachorro”, canção em parceria com Matheus Fernandes, que acumula mais de 280 milhões de execuções de áudio e vídeo. No Tik Tok, a música teve mais de 1.3 milhão de vídeos criados; no Instagram, foram mais de 430 mil reels. Já nas plataformas digitais, “Coração Cachorro” alcançou o topo da lista de canções mais escutadas do país no Spotify, além do Top 1 na Deezer, Apple Music e Resso. Ávine acumula mais de 496 milhões de views em seu canal oficial no YouTube.

Já Mari Fernandez, segue como uma das grandes artistas do momento, tendo oito músicas no TOP 200 do Spotify. Com apenas 21 anos de idade e um pouco mais de um ano de carreira, Mari Fernandez já é considerada uma das grandes vozes femininas da música brasileira. Provando seu talento como cantora e compositora, ela soma mais de 7 milhões de ouvintes no Spotify e mais de 723 milhões de visualizações no Youtube. A artista também conseguiu emplacar 11 músicas ao mesmo tempo nas principais paradas, sendo oito delas do projeto audiovisual “Mari Fernandez Ao Vivo Em Fortaleza”. Mari é a 2ª artista feminina mais ouvida do Spotify e a 4ª do Youtube. Seus hits já ultrapassaram fronteiras chegando a outros países como: Portugal, Estado Unidos, Paraguai, Argentina, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Suíça, Itália, Japão, Irlanda e Austrália só para citar alguns que também se renderam ao furacão Mari Fernandez.