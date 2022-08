Estreando no metaverso, Nando Reis traz show e documentário exclusivos

Algumas dessas exclusividades serão apresentadas nos dias 30 e dia 31 de agosto para os usuários cadastrados

Desde junho deste ano, quando lançou a “Nando Reis Wallet”, com NFTs e programas de recompensas, o cantor Nando Reis vem inovando a interação com seus fãs. Através da wallet digital própria, os usuários podem ter acesso a conteúdos exclusivos, presentes, colecionáveis e oportunidades de interação com o cantor.

Uma das inovações da Nando Reis Wallet é proporcionar aos membros e fãs, acesso a um novo universo. Para isso foi criado, no início de agosto, o NandoVerso, no qual o usuário cria seu avatar, interage com o cantor, faz parte da comunidade com galerias de fotos e salas de cinemas e shows, e poderá participar de eventos através do metaverso, de qualquer parte do mundo.

Algumas dessas exclusividades serão apresentadas nos dias 30 e dia 31 de agosto para os usuários cadastrados. Pelo valor de 5 dólares, o público terá direito a assistir o documentário “Cordas de Aço – Em Busca do Pote de Ouro”, somente no dia 30 (terça), e ao show, de forma virtual, que Nando Reis fará no dia 31 (quarta), com o lendário baterista Barrett Martin, no Bar Opinião, em Porto Alegre. A apresentação terá também a participação especial do co-fundador do R.E.M, Peter Buck. O documentário e o show fazem parte da comemoração do lançamento do álbum “Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro”, em vinil.

Tanto o documentário quanto ao show serão exibidos no Metaverso. O acesso será para os membros da Wallet que adquirirem o NFT “NandoVerso Experience”.

Sobre o show

O show reunirá a formação da banda original, que gravou o disco em 2000, em Seattle, nos Estados Unidos. Além de Nando nos vocais e violão, somam-se a ele Barret Martin, lendário baterista do Screaming Trees e do Mad Season, Fernando Nunes no baixo, Walter Villaça na guitarra e Alex Veley nos teclados. Os shows também contam com a participação especial do co-fundador da banda R.E.M., Peter Buck. Nando Reis fará também esse show especial em São Paulo e no Rio de Janeiro.

“Estou muito feliz e lisonjeado de poder rememorar a formação clássica do disco, que foi gravado em Seattle. O álbum é elementar e substancial para mim, pois nele estão canções que ficaram eternizadas em minha obra”, conta Nando. O repertório dos shows ainda terá outras surpresas de canções adicionais que serão apresentadas pelo artista.

O álbum reeditado

Um dos álbuns mais queridos da primeira década dos anos 2000, “Para Quando o Arco-Íris Encontrar o Pote de Ouro – segundo da carreira solo de Nando Reis –, ganhou uma reedição remixada, remasterizada e expandida.

O lançamento traz todas as faixas do álbum e conta ainda com um novo arranjo de cordas para Quem Vai Dizer Tchau, além das versões demo de voz e violão de canções como Relicário, Dessa Vez, Nosso Amor, Frases Mais Azuis e a própria faixa-título.

O documentário “Cordas de Aço – Em Busca do Pote de Ouro”

O documentário, dirigido por Raimo Benedetti e com realização da Relicário Produções, reúne todas as pontas dessa comemoração. Conta a história da gravação do disco, em 2000, com cenas e fotos da época, mostra bastidores da reedição do álbum e reúne depoimentos de Nando Reis, dos jornalistas Pedro Alexandre Sanches e Lorena Calabria, do produtor Jack Endino, e dos integrantes da banda original: o baixista Fernando Nunes, o tecladista Alex Veley, o guitarrista Walter Vilaça e o baterista Barrett Martin.