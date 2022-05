Elba Ramalho é aclamada pelo apresentador Tyrone Azevedo

O apresentador Tyrone Azevedo que esteve recentemente gravando para o Programa Gente Bonita com a cantora Elba Ramalho.

“A luminosidade desta grande cantora, de uma fé inabalável que merece realmente aplausos, onde divide seu tempo no seu santuário ecológico em Trancoso e os palcos do mundo” declara Tyrone.

E as novidades do apresentador não para;

As emoções que acontecerão no Imperial Aplausos em formatos hollywoodianos mágicos onde ilustres personalidades serão conduzidos à festa no helicóptero Gente Bonita.

Para brilhantar também a noite, o médico e modelo Dr. Ésio Borges, e a apresentadora kids Júlia Dieckmann em clima clássico, receberão os convidados dividindo luxo e glamour com encantamento das personalidades brasileiras que estarão por lá.



Imperial Aplausos é o reconhecimento dos serviços prestados em vários segmentos pelo nosso país e fora. Este evento acontecerá em São Paulo, Brasil.